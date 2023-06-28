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Немцы стали реже разводиться и чаще жениться

Сергей Лебеденко
59 мин. назад

Разводов в ФРГ стало меньше, а браков заметно больше. Определенную роль сыграло окончание пандемии, указывают эксперты.

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Руки молодоженов с обручальными кольцами
Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

В 2022 году в Германии зарегистрировано 137 400 разводов - это на 3,8 процента меньше, чем в 2021 году, следует из доклада, опубликованного Федеральным статистическим ведомствомв среду, 28 июня. "Мы не замечаем какого-либо влияния последствий пандемии COVID-19 на число разводов", - отметила эксперт по демографии статистического ведомства Беттина Зоммер (Bettina Sommer). Отмечается, что число разводов в Германии, за исключением 2019 года, стабильно снижается уже десять лет.

В среднем пары разводятся после 15 лет и одного месяца совместной жизни. 17,7 процента браков едва переживают "серебряную свадьбу" и заканчиваются после 25 лет жизни. При этом более чем в половине случаев разводов - в 50,7 процента - речь идет о наличии несовершеннолетних детей. Из них более чем половина семей (50,9 процента) имеет двух и более детей. Всего развод родителей в 2022 году затронул 115 800 несовершеннолетних.

Немцы разводятся реже, а женятся чаще

Подавляющее большинство немцев разводятся после того, как некоторое время живут раздельно. Так, 80,1 процента немцев, оформивших развод в 2022 году, не жили вместе год, 18,9 процента - 3 и более лет. Разводы происходят в основном по инициативе одного из супругов - в 89,5 процента случаев. 

В то же время число браков в Германии заметно выросло - до 391 тысячи за 2022 год, то есть на 33 тысячи, или на 9,2 процента больше, чем годом ранее. Это объясняют снятием карантина и восстановлением общественной жизни после пандемии. По словам экспертов, немцы стали чаще заключать браки, в том числе из-за того, что некоторые пары переносили свадьбу на период после окончания пандемии.

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