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Фото: picture alliance/dpa
РелигияГермания

В Германии католическая церковь благословит однополые пары

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

В поддержку благословения гомосексуальных пар высказались 93 процента участников съезда католической церкви ФРГ во Франкфурте-на-Майне. Среди немецких епископов уровень поддержки составил 81 процент.

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Католическая церковь в Германии впредь сможет благословлять однополые пары. Участники реформаторского съезда "Синодальный путь" во Франкфурте-на-Майне в пятницу, 10 марта, большинством в 93 процента голосов одобрили рекомендацию о скорейшей разработке и введении адаптированной литургии. Среди немецких католических епископов уровень поддержки составил 81 процент.

По решению съезда будет разработано руководство по благословению пар различных констелляций. Священники, проводящие соответствующий обряд, уже не будут подвергаться дисциплинарным мерам. Все заинтересованные пары смогут получить консультацию у священника и при необходимости пройти соответствующий семинар.

Съезд: Отказ от благословения гомосексуалов - дискриминация

В документе под названием "Благословение любящих друг друга пар" подчеркивается, что отказ благословлять отношения двух людей, которые "желают реализовать партнерство в любви, обязательствах и ответственности друг перед другом и перед Богом", немилосерден и дискриминационен, поскольку не может быть "убедительно обоснован в теологическом плане".

Одна из участниц съезда Катарина Ганц (Katharina Ganz) назвала принятый на съезде документ "важным сигналом для мировой церкви".

В Ватикане Конгрегация Доктрины Веры в 2021 году вновь подчеркнула, что у церкви нет полномочий благословлять однополые браки, поскольку в этом случае речь идет о половых связях за пределами брака между мужчиной и женщиной, а Бог благословляет грешников, но не сам грех.

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