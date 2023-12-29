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Немецкие ученые о воздействии алкоголя на наш сон

Юлия Вергин | Виктор Вайц
29 декабря 2023 г.

Алкоголь улучшает сон? Миф, утверждают ученые. Во время и после новогодних праздников употребление алкогольных напитков может нарушить сон и вызвать другие побочные эффекты.

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Самый любимый напиток немцев - пивоФото: Johnny Green/empics/picture alliance

На самом деле в этом есть доля правды: алкоголь может помочь заснуть. Однако первая половина ночи при этом может ощущаться как коматозное состояние.

Что происходит с алкоголем в нашем организме

Алкоголь попадает в кровь через желудок и направляется к печени и мозгу. В мозгу алкоголь вызывает выброс серотонина и дофамина, которые служат элементами "системы вознаграждения" и расслабления мозга. Их еще называют нейромедиаторами. 

Однако действие этих веществ заканчивается примерно через четыре-пять часов. С этого момента мы заметно хуже спим или даже просыпаемся, и спокойная ночь на этом обрывается. "Причина в том, что в организме алкоголь расщепляется до ацетальдегида", - объясняет гастроэнтеролог и исследователь алкоголя Хельмут Зайц (Helmut Seitz).

По словам Зайца, ацетальдегид обеспечивает выброс адреналина и гормона стресса кортизола в мозг. "Это приводит к тому, что мы просыпаемся и начинаем бодрствовать", - объясняет ученый.

Некачественный алкоголь ухудшает сон

Будь то вино, пиво или джин-тоник - неважно, какие алкогольные напитки мы выпиваем вечером, все они нарушают наш сон. Однако некачественные алкогольные напитки могут еще и усугубить ситуацию. 

"Дешевое вино может содержать дополнительные вещества, такие как ароматизаторы, сивушные масла и длинноцепочечные спирты", - говорит исследователь алкоголя Хельмут Зайц. Это может вызвать тошноту и головные боли и еще больше усложнить похмелье.

Количество и крепость алкоголя

Даже самая качественная и чистая водка превращается в токсичный ацетальдегид. Последующий приток адреналина и кортизола не обязательно разбудит, но нарушит так называемые фазы быстрого сна. И это зависит не столько от качества, сколько от количества принятого алкоголя. "Чем выше доза алкоголя, тем сильнее нарушается фаза быстрого сна во второй половине ночи", - объясняет Хенрик Остер (Henrik Oster), профессор нейробиологии Любекского университета. Как правило, качество сна заметно ухудшается уже с 0,2 до 0,3 промилле алкоголя, уточняет профессор. 

Девушка перпед пустыми бутылками из-под алкоголя
Алкоголь нарушает фазу быстрого сна и приводит к усталостиФото: Fotolia/lassedesignen

Когда именно этот уровень алкоголя в крови будет достигнут, зависит от различных факторов: пола, веса телосложения, пустого или полного желудка, а также от того, принимаете ли вы лекарства. Однако стоит заметить, что уровня в 0,2 промилле можно достичь довольно быстро - вполне хватит двух бокалов вина.

Быстрый сон для физического и психического здоровья

Фазы быстрого сна считаются активной фазой отдыха и имеют решающее значение для нашего физического и психического здоровья. Для младенцев быстрый сон составляет большую часть сна, и это важно для развития мозга малышей. 

"Алкоголь подавляет фазы быстрого сна", - говорит профессор Остер. Когда быстрый сон регулярно нарушается, появляются проблемы, связанные с нарушением концентрации внимания и ослаблением памяти. Ученые считают, что нарушения фазы быстрого сна являются и причиной более высокого уровня смертности среди населения.

По словам исследователя алкоголя Хельмута Зайца, у тех, кто отказывается от алкоголя, тут же заметно улучшается сон. "Вы станете более расслабленными, более уравновешенными и сможете лучше справляться с решением проблем", - уверен эксперт.

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