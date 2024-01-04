Что предлагают туристам культурные столицы Европы 2024 года

Инициатива Евросоюза по выбору культурных столиц Европы стартовала в 1985 году. За прошедшее время в этой роли побывали более 50 европейских городов. В 2024 году почетного титула были удостоены сразу три города: австрийский Бад-Ишль, эстонский Тарту и норвежский Будё. DW знакомит с победителями конкурса и их культурными программами.

Бад-Ишль - магнит для туристов

Небольшой городок Бад-Ишль в австрийском регионе Зальцкаммергут - настоящий магнит для туристов. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч человек: горные панорамы, пышные зеленые луга летом, заснеженные вершины зимой и кристально чистые озера - визитная карточка региона. Роскошная природа привлекала и австрийских монархов: император Франц Иосиф I и императрица Сиси проводили летний сезон в Бад-Ишле, а в 1853 году здесь состоялась их помолвка.

В 2024 году Бад-Ишль и 22 соседних муниципалитета станут одной из трех европейских культурных столиц. В рамках программы, подготовленной в связи с присвоением этого звания, будут воплощены в жизнь более 300 проектов. Местные власти хотят познакомить гостей с особенностями региона и показать, что еще помимо идиллических пейзажей скрывают альпийские горные ландшафты. Цель состоит в том, чтобы "показать положительные и отрицательные стороны этой местности, а не превратить знакомство с ней в фейерверк или фестиваль", - говорит в интервью агентству dpa куратор программы Элизабет Швегер.

И все же 20 января Бад-Ишль порадует гостей ярким шоу. В нем примет участие Том Нойвирт, уроженец

Зальцкаммергута и победитель Евровидения-2014, более известный публике под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, исполнительницы рэпа и хор мастеров йодля.

"Кладовая соли"

На русский язык Зальцкаммергут можно перевести как "кладовая соли". И это название на напрасно - в курортном озерном регионе уже семь тысяч лет добывают соль. Зальцкаммергут "появился из соли, разбогател благодаря соли и с солью идет в будущее", говорит Элизабет Швегер. "Белое золото" сыграло колоссальную роль в развитии региона. "Пришло время добавить еще один элемент - культуру. Ведь именно культура - двигатель устойчивого сосуществования в Зальцкаммергуте и далеко за его пределами", - подчеркивает куратор программы.

К традиции добычи соли обращается и китайский художник Ай Вэйвэй, чья выставка пройдет в регионе. Другие выставки посвящены произведениям искусства, украденным национал-социалистами: Бад-Ишль напоминает о том, что во время Второй мировой войны нацисты хранили в одном из горных альпийских туннелей награбленные произведения искусства и художественные ценности. Выставка в соседнем Бад-Аусзее прольет свет на жизнь арт-дилера Вольфганга Гурлитта.

Муниципалитет Гальштадта на озере Гальштеттер-Зее также принимает участие в программе "Культурная столица Бад-Ишль" Фото: W. Geiersperger/Helga Lade Fotoagentur/picture alliance

Концерты, на которых будет исполняться музыка Арнольда Шёнберга и оперетты Оскара Штрауса привлекут внимание публики к многочисленным еврейским художникам и музыкантам, тесно связанным с Зальцкаммергутом. Проект "k(ritisch) u(nd) k(ontrovers)" будет посвящен истории монархии Габсбургов, которым изначально принадлежал Зальцкаммергут.

Сердце и душа Эстонии - Тарту

Эстонский город Тарту - второй по величине город в стране с населением около 10 тысяч человек - стал еще одной культурной европейской столицей 2024 года. С экономической точки зрения Тарту находится в тени столичного Таллина. Но в культурном плане старинный университетский и ганзейский город не уступает столице - он всегда был сердцем и душой маленького балтийского государства на северо-востоке Европы.

Культурная столица Тарту Фото: Alexander Welscher/dpa/picture-alliance

"Тарту всегда был центром науки, образования и культуры в Эстонии", - говорит мэр Урмас Клаас в интервью dpa. Город считается колыбелью эстонского национального пробуждения, местом рождения фестиваля эстонской песни, эстонского театра и, по сути, эстонского государства. Именно в Тарту, который тогда назывался Дерпт, 2 февраля 1920 года был подписан Дерптский мирный договор - в соответствии с ним Советская Россия признала суверенитет Эстонии, провозгласившей независимость в 1918 году.

Под девизом "Искусство выживания" культурная столица Тарту предлагает более 1000 мероприятий. Культурная программа откроется 26 января. Среди самых ярких событий, которые пройдут летом, - флешмоб поцелуев под девизом "Целуя Тарту", фестиваль дискуссий в сауне "Голая правда" и театральная постановка "Бизнес как обычно" о скандале с отмыванием денег Danske Bank в Эстонии. С 12 по 18 августа в Тарту состоится гей-прайд - с 2024 года в Эстонии легализованы однополые браки.

Будё стремится стать самой экологической культурной столицей Европы

Третья европейская культурная столица 2024 года - норвежский город Будё. Он расположен на западном побережье Норвегии, благодаря чему стал первой культурной столицей Европы к северу от полярного круга. С помощью 1000 различных мероприятий Будё и регион Нордланд хотят показать, что в списке их достояний - не только захватывающая дух арктическая природа, но и богатая культура. Организаторы надеются привлечь более полумиллиона гостей и туристов в течение года.

Будё на западном побережье Норвегии Фото: picture alliance/dpa/Bodo2024

"Будё - 2024" - крупнейший культурный проект, когда-либо реализованный на севере Норвегии. Город стремится стать самой экоустойчивой культурной столицей Европы и провести весной самый экологичный в мире концерт "Чистая музыка". Одной из основных тем программы должна стать культура саамов - коренного населения региона. Она, в частности, будет представлена, в музыкальной театральной постановке, состоящей из нескольких частей.

Многие мероприятия в Будё будут связаны с Германией, в том числе, церемония открытия 3 февраля с участием берлинского творческого коллектива Phase7, которая пройдет в гавани на построенной специально для этого плавучей сцене. На 22 июня запланирован большой концерт под открытым небом в летнюю ночь, что позволит зрителям полюбоваться полуночным солнцем. А в ноябре и декабре, когда дни снова станут темнее, пройдет первый Фестиваль огней Нордланда.

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