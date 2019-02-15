Брюссель назвал ожидания от соглашения Украина - ЕС "слишком оптимистичными"

Выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом стало одной из главных тем на встрече украинских депутатов и европейских политиков в Киеве. Обсуждение состоялось в рамках круглого стола, который прошел в пятницу, 15 февраля, в Верховной раде. По официальным данным кабинета министров Украины, страна выполнила около 42 процентов условий соглашения об ассоциации. Спикер украинского парламента Андрей Парубий признал, что из двадцати разработанных реформаторских законопроектов были приняты только двенадцать.

Ожидания были более оптимистичными

Депутат Европарламента, представитель немецких "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms) отметила, что ожидания в ходе подписания соглашения об ассоциации Украина - ЕС были слишком оптимистичными, однако теперь очевидно, что выполнение соглашения займет больше времени. Хармс отметила, что препятствиями в реализации украинских реформ стали российская агрессия в Донбассе и оккупация Крыма. "Вам пришлось одновременно фактически с ноля создавать украинскую армию и внедрять реформы. Для таких тяжелых условий это уникальная работа", - сказала Хармс.

Экс-председатель Европарламента, ирландец Пэт Кокс считает, что процесс принятия законов в Верховной раде идет слишком медленно. По его словам, он не понимает, почему подготовка законопроектов между первым и вторым чтением часто занимает в Украине так много времени. В свое время Кокс возглавлял специальную миссию Европарламента по оценке потребностей законодательного органа Украины. Эта миссия еще два года назад разработала более пятидесяти предложений, которые должны превратить Верховную раду в прозрачный и эффективный законодательный орган.

Впоследствии Европарламент продлил действие меморандума о сотрудничестве по реформированию украинского парламента до 2019 года. Но только сейчас председатель Верховной рады сообщил о подписании распоряжения о создании в марте офиса парламентской реформы, что должно приблизить Раду к европейским стандартам.

Россия и избирательный процесс в Украине

Во время встречи украинских и европейских депутатов обсуждалась тема предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине. В частности, речь шла об угрозе вмешательства России в избирательный процесс. Пэт Кокс заявил, что Европарламент и европейские институты будут помогать Украине противостоять этому вмешательству "как только смогут". "Но, здесь я должен признать, что мы должны учиться у вас. К сожалению, вы здесь находитесь на передовой и первыми чувствуете на себе эти негативные влияния", - отметил Кокс.

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