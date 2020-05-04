Борцы с пандемией коронавируса - герои нашего времени

Остановить распространение SARS-CoV-2 - титаническая задача. Она легла, прежде всего, на плечи врачей. Сергей Елкин - о труде медиков и других героев в борьбе с последствиями коронавируса.
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