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Блокада

Mahnmal für die ermordeten Juden, Berlin

Почему Германия решила платить пенсии блокадникам-евреям 12.10.2021

Правительство Германии будет выплачивать ежемесячные пенсии в размере 375 евро евреям, пережившим блокаду Ленинграда. DW - о том, почему и на каком основании было принято именно такое решение.
Nonna Rewzina smiles during an interview with the Associated Press in Berlin, Germany, Sunday, Aug. 15, 2021. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany organization that handles claims on behalf of Jews who suffered under the Nazis says Germany has agreed to extend compensation to Jewish survivors who endured the World War II siege of Leningrad and two other groups who had so far not received any monthly pensions. (AP Photo/Michael Sohn)

Германия будет выплачивать пенсии евреям-блокадникам 06.10.2021

Евреи, пережившие блокаду Ленинграда, а также бежавшие от нацистов в других регионах Европы, будут получать от правительства ФРГ ежемесячную пенсию в размере 375 евро.
Kosovo police secure the area as Ethnic Serbs gather on barricades near the northern Kosovo border crossing of Jarinje on the ninth day of protest on Tuesday, Sept. 28, 2021. Ethnic Serbs in Kosovo have been blocking the border for a ninth straight day to protest a decision by Kosovo authorities to start removing Serbian license plates from cars entering the country, raising fears such incidents could unleash much deeper tensions between the two Balkan foes. (AP Photo/Visar Kryeziu)

Сербия и Косово снимают блокаду пограничных переходов 02.10.2021

Спустя две недели через начала конфликта в приграничном регионе Сербия убрала от пограничных переходов заграждения, Косово отводит полицейский спецназ.
Passagierflugzeuge der Fluggesellschaft Lufthansa stehen auf dem Areal des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg (BER) abseits der Start- und Landebahn.

Воздушный бойкот: когда в Беларусь вновь полетят самолеты из Европы? 18.09.2021

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года страны ЕС прекратили авиасообщение с Беларусью и ввели санкции в отношении "Белавиа". DW выясняла, когда возобновят рейсы.

Как на самом деле живется афганским беженцам в России и что они о ней говорят. DW Новости (08.09.21) 08.09.2021

Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.

"Что может быть ценнее хлеба?": 80 лет назад началась блокада Ленинграда (08.09.2021) 08.09.2021

Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда. Это было одно из самых чудовищных преступлений нацистского вермахта на территории Советского Союза. Наша коллега встретилась в Санкт-Петербурге с женщиной, которая помнит те страшные времена, поскольку сама ребенком пережила блокаду.
637347 26.10.1941 The Siege of Leningrad, October 1941. Anatoliy Garanin / Sputnik

Блокада Ленинграда: немецкий историк об истинных планах Гитлера 08.09.2021

Почему Гитлер не спешил брать Ленинград? И нуждается ли в защите историческая правда? Интервью DW с профессором из Гамбурга Бирте Кундрус.
Die Bilder hat DW-Korrespondent in Armenien Ashot Gazazyan in Erewan am 07.11.2019 gemacht. Wir haben alle Rechte. Zulieferung durch Vadim Chataline Bilderbeschreibung: Armenien; Protestierende in Etrewan fordern Freilassung des früheren armenischen Präsidenten

Родственники военнопленных пытались штурмовать Минобороны Армении 09.04.2021

Родственники без вести пропавших и пленных военнослужащих проводят акции протеста по всей Армении.
This picture taken on March 29, 2021 from a nearby tugboat in the Suez Canal shows a view of the Panama-flagged MV 'Ever Given' (operated by Taiwan-based Evergreen Marine) container ship as it begins to move. - Egypt's Suez Canal Authority said on March 29 the Ever Given container ship, which has been blocking the crucial waterway for nearly a week, has been turned in the right direction. The position of the ship has been reorientated 80 percent in the right direction, SCA chief Osama Rabie said in a statement. Over 300 ships are currently waiting to travel through the canal. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Комментарий: Суэцкий канал и глобализация - где тонко, там и рвется 29.03.2021

Контейнеровоз Ever Given удалось частично снять с мели, но последствия блокады Суэцкого канала будут ощущаться еще долго. Из-за коронавируса мировую торговлю и без того лихорадит, пишет Хенрик Бёме.
Opposition supporters rally outside the National Assembly building to demand the Prime Minister's resignation over his handling of last year's war with Azerbaijan, in Yerevan on February 27, 2021. - Armenian President Armen Sarkisian said on February 27, 2021, he had refused to sign a prime ministerial order to dismiss the army's chief of staff, deepening a national political crisis. (Photo by Karen MINASYAN / AFP)

Протестующие в Армении заблокировали здание парламента 09.03.2021

Требующие отставки премьер-министра демонстранты заблокировали в Ереване армянский парламент. К зданию стянуты сотни правоохранителей и спецтехника.
DOHA, QATAR - DECEMBER 5: King of Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz (2nd L) meets Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (3rd R) at Royal Palace in Doha, Qatar on December 5, 2016. Bandar Algaloud/ Saudi Kingdom/ Handout / Anadolu Agency

После трех лет блокады Саудовская Аравия откроет границу с Катаром 04.01.2021

Саудовская Аравия и еще три страны закрыли свои границы и разорвали все отношения с Катаром летом 2017 года. Теперь Эр-Рияд и Доха вновь открывают границы друг для друга.
BEANPOLE, (aka DILDA), from left: Vasilisa Perelygina, Viktoria Miroshnichenko, 2019. ph: Liana Mukhamedzyanova / © Kino Lorber / courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Женский взгляд на войну: как оценили "Дылду" в Германии 22.10.2020

22 октября в немецких кинотеатрах выходит фильм Кантемира Балагова "Дылда". Что говорят о нем в Германии?
German Foreign Minister Heiko Maas speaks during a news conference at the Ministry of Foreign Affairs in Athens, Greece, July 21, 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Глава МИД Германии выступил за диалог с Россией 11.08.2020

Достичь прочных результатов в решении важных международных вопросов можно только с привлечением РФ, заявил Хайко Мас перед поездкой в Москву.

Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, reist nach Griechenland. Hier bei einer Pressekonferenz mit Nikos Dendias, Aussenminister von Griechenland. Athen, 21.07.2020 Athen Griechenland *** Federal Foreign Minister Heiko Maas, SPD, travels to Greece Here at a press conference with Nikos Dendias, Foreign Minister of Greece Athens, 21 07 2020 Athens Greece Copyright: xThomasxImo/photothek.netx

Хайко Мас обсудит в Москве ситуацию в Украине и Сирии 06.08.2020

На встрече с Сергем Лавровым в Москве глава МИД Германии обсудит двусторонние отношения, между ЕС и Россией, а также ситуацию в Украине, Сирии и Ливии.

Visum-Stempel und Fragebogen zur Einreise in die USA | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Визовая блокада: немецкие компании опасаются за свой бизнес в США 28.07.2020

Дональд Трамп приостановил выдачу рабочих виз в США до конца года, так что специалисты из Германии пока не могут туда въехать. Но поможет ли это американцам в решении проблемы занятости?
A girl victim of dystrophy, c1944-c1945. An example of the terrible hardships suffered by the civilian population of the Soviet Union during the Second World War. Over a million civilians died during the Siege of Leningrad, which lasted from 8 September 1941 until 27 January 1944. Found in the collection of the Museum of the Siege of Leningrad, St. Petersburg. (Fine Art Images / Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Блокада Ленинграда - это преступление вермахта 27.01.2020

27 января 1944 года - дата окончательного освобождения Ленинграда от блокады. Понимание масштабов преступления, направленного на уничтожение этого города, утвердилось в Германии недавно.
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