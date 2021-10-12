Как на самом деле живется афганским беженцам в России и что они о ней говорят. DW Новости (08.09.21)

Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.