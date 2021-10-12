Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.
Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда. Это было одно из самых чудовищных преступлений нацистского вермахта на территории Советского Союза. Наша коллега встретилась в Санкт-Петербурге с женщиной, которая помнит те страшные времена, поскольку сама ребенком пережила блокаду.