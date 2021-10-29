Грузинский политический деятель, предприниматель. С 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года занимал пост премьер-министра Грузии.

Бидзина Иванишвили после распада СССР получил российское гражданство, активно занимался бизнесом в РФ и Грузии, в частности основал банк "Российский кредит". В 2010 году получил французское гражданство и автоматически утратил грузинское. Позднее, основав партию "Грузинская мечта", отказался от российского гражданства и восстановил грузинское. На президентских выборахв Грузии в 2018 году поддерживал Саломе Зурабишвили, которая стала первым в истории страны президентом-женщиной.