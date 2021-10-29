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Бидзина Иванишвили

Грузинский политический деятель, предприниматель. С 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года занимал пост премьер-министра Грузии.

Бидзина Иванишвили после распада СССР получил российское гражданство, активно занимался бизнесом в РФ и Грузии, в частности основал банк "Российский кредит". В 2010 году получил французское гражданство и автоматически утратил грузинское. Позднее, основав партию "Грузинская мечта", отказался от российского гражданства и восстановил грузинское. На президентских выборахв Грузии в 2018 году поддерживал Саломе Зурабишвили, которая стала первым в истории страны президентом-женщиной.

Demonstration in Tiflis für die Freilassung Michail Saakaschwili, Oktober 2021

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В Грузии 30 октября проходит второй тур местных выборов. Остроты ситуации добавляет голодовка, объявленная находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили. Репортаж DW из Тбилиси.

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В Грузии 30 октября пройдет второй тур муниципальных выборов. Голосование играет крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михаил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме. Репортаж DW из Тбилиси.

Как арест Саакашвили повлиял на результат выборов в Грузии (04.10.2021) 04.10.2021

После своего возвращения в Грузию и ареста Михаил Саакашвили находится в тюрьме в Рустави. Его освобождения добивается и украинский президент Владимир Зеленский.
28.10.2018, Georgien, Tiflis: 5680862 28.10.2018 Candidate of Georgia’s ruling Georgian Dream party Bidzina Ivanishvili casts his vote during the presidential elections at a local polling station in Tbilisi, Georgia, October 28, 2018. This year 25 presidential candidates, including former Foreign Minister Salome Zurabishvili and opposition candidate Grigol Vashadze, compete for votes. Alexander Imedashvily / Sputnik Foto: Alexander Imedashvily/Sputnik/dpa |

Иванишвили отдал 1,5 млрд долларов благотворительному фонду 12.01.2021

Накануне основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили во второй раз объявил об уходе из политики.

31.10.2020, Georgien, Tiflis: TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 31, 2020: Bidzina Ivanishvili, leader of the governing party Georgian Dream, formerly Prime Minister of Georgia, celebrates over the exit poll figures issued by Public Opinion Strategies and showing Georgian Dream has gathered 55% of the votes in the 2020 Georgian parliamentary election. David Mdzinarishvili/TASS Foto: David Mdzinarishvili/TASS/dpa |

Лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили уходит из политики 11.01.2021

Основатель и председатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили решил окончательно отойти от политики. Он заявил о "выполненной миссии".
31.10.2020, Georgien, Tbilisi: Anhänger der Vereinigten Nationalen Bewegung des georgischen Ex-Präsidenten Micheil Saakaschwili verfolgen seine Rede auf einer Großleinwand vor dem Parlamentsgebäude. Etwa 50 Parteien bewerben sich um die 150 Sitze im Parlament. Nach massiven Protesten wird die Abstimmung nach einem neuen Wahlsystem abgehalten. So wird nun die Mehrheit der Abgeordneten per Verhältniswahlrecht gewählt. Foto: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Итоги парламентских выборов в Грузии глазами немецких политологов 02.11.2020

Что помогло правящей партии "Грузинская мечта" победить на парламентских выборах? Оправдан ли протест оппозиции? DW обсудила результаты голосования с главами представительств немецких фондов на Южном Кавказе.

Georgia's President Salome Zurabishvili holds a ballot before casting her vote at a polling station during a parliamentary election in Tbilisi, Georgia October 31, 2020. REUTERS/Irakli Gedenidze

В Грузии подводят итоги выборов в парламент 31.10.2020

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили поздравил сторонников с победой. Саакашвили заявил, что не будет претендовать на пост премьера.
GEO , GEORGIEN : Das Parlament in Tiflis , 30.03.2018 GEO , GEORGIA : The parliament in Tbilisi , 30.03.2018 *** GEO GEORGIA The Parliament in Tbilisi 30 03 2018 GEO GEORGIA The parliament in Tbilisi 30 03 2018

Выборы в парламент Грузии: поддержит ли большинство "Грузинскую мечту"? 31.10.2020

Полсотни политических сил соперничают 31 октября за депутатские мандаты. DW разбиралась, как пандемия и участие Михаила Саакашвили повлияют на расклад мест в новом грузинском парламенте.
Opposition demonstrators wave Georgian and EU flags as they march at a rally in central Tbilisi, Georgia, Saturday, June 29, 2019. Anti-government protests have continued for over a week in the Georgian capital amid persistent anger about police violence and the government's policies toward Russia. (AP Photo/Shakh Aivazov) |

Борьба с коррупцией в Грузии: в ФРГ оценили успехи, но видят и неудачи 24.10.2020

Антикоррупционная политика Грузии могла бы стать примером для Армении и Азербайджана, считает Фонд Бертельсмана. Чья это заслуга - скорее Михаила Саакашвили или Бидзины Иванишвили?

Как в Грузии молодая девушка стала символом протестов (25.11.2019) 25.11.2019

Этим летом полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ при разгоне демонстрации в Тбилиси. В акции протеста участвовала студентка Мако Гомури. После ранения ее стали называть символом протестов в Грузии.
Opposition demonstrators shout slogans as they attend a protest rally in central Tbilisi, Georgia, Saturday, June 29, 2019. Anti-government protests have continued for over a week in the Georgian capital amid persistent anger about police violence and the government's policies toward Russia. (AP Photo/Shakh Aivazov) |

Комментарий: Грузия между страстями и Европой 09.07.2019

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Основные политические силы Грузии используют скандальную выходку журналиста телеканала Rustavi 2, разразившегося матом в адрес Путина, для борьбы с оппонентами, считает Штефан Майстер.
Sänger Vakhtang Kikabidze Aufgenommen in Tiflis am 30.06.2019

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Sänger Vakhtang Kikabidze Aufgenommen in Tiflis am 30.06.2019

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Вахтанг Кикабидзе, самый известный грузинский актер и певец, приветствует протесты в Грузии. Он негативно оценивает влияние Кремля на ситуацию в Тбилиси. По мнению Кикабидзе, Путин мечтает воссоздать Грузинскую ССР.
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Почему жители Грузии недовольны своим правительством и какой может быть нормализация отношений с Россией, рассказал в интервью DW профессор социологии Гия Нодия.
Opposition demonstrators attend a protest rally in central Tbilisi, Georgia, Saturday, June 29, 2019. Anti-government protests have continued for over a week in the Georgian capital amid persistent anger about police violence and the government's policies toward Russia. (AP Photo/Shakh Aivazov) |

Протесты в Тбилиси: почему Россия взорвала внутреннюю политику в Грузии 01.07.2019

Жители столицы Грузии с 20 июня каждый вечер участвуют в акциях протеста у здания парламента. Как как эти протесты связаны с Россией, - в репортаже DW.

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