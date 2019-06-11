Берлинский зоопарк до и после бомбардировок

1 августа 2019 года Берлинский зоопарк отмечает свое 175-летие. Ежегодно здесь бывает около 3,5 миллиона посетителей.
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