Адольф Гитлер

Приговоры нацистам в Нюрнберге: 75 лет спустя

75 лет назад в Нюрнберге огласили приговоры главным нацистским преступникам. Было это во Дворце правосудия - в зале присяжных заседаний, также известном как "Зал №600". Что с этим местом сейчас?