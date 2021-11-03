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Адольф Гитлер

dpatopbilder Die Schreitenden Pferde des Bildhauers Josef Thorak werden am 21.05.2015 in einem Gewerbegebiet in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) mit einem Tieflader aus einer Lagerhalle gefahren. Monumentale Kunstwerke, die einst für Adolf Hitlers Neue Reichskanzlei in Berlin gedacht waren, sind nach jahrelangen Ermittlungen in Bad Dürkheim beschlagnahmt worden. Foto: Uwe Anspach/dpa

Что ждет коней Гитлера 03.11.2021

Они состояли на службе у нацистской пропаганды. Потом их след пропал, и вот наконец решено, что же делать дальше с атлетическими бронзовыми рысаками Гитлера.
Themenbild / Symbolfoto:Digitale Covid Zertifikate der EU auf einem Smartphone,vollstaendiger Impfschutz Impfzertifikat,Digitaler Impfpass,Impfausweis. Urlauber,Reisende mit Gepaeck mit Mundschutz,Maske vor Abflugtafel im Terminal 2. Kostenlose Corona-Tests am Muenchner Flughafen jetzt moeglich Ankommende Passagiere bekommen am Flughafen Muenchen ab sofort einen kostenlosen Corona-Test. Es ist ein freiwilliges Angebot - ueber verpflichtende Tests fÅ_r Rueckkehrer aus Risikogebieten wird weiter diskutiert. Reisende, die aus dem Urlaub zurueckkommen, koennen sich ab sofort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Â

Паспорта вакцинации ЕС из даркнета, или Как Гитлер привился от ковида 03.11.2021

"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. Как оказался возможным этот взлом и действительно ли он - дело рук русских хакеров?
ARCHIVE --- AM 12. MAERZ 1938 MARSCHIERT DIE DEUTSCHE WEHRMACHT IN OESTERREICH EIN UND ADOLF HITLER BEGIBT SICH AUF EINE REISE DURCH DOERFER UND STAEDTE BIS NACH WIEN. DIE ABSTIMMUNG VOM 10. APRIL 1938 LEGITIMIERT SCHLIESSLICH AN DER URNE MIT UEBER 99 PROZENT ZUSTIMMUNG DIE DEUTSCHE INVASION. DER SOGENANNTE «ANSCHLUSS» OESTERREICHS IST VOLLZOGEN. ZU DIESEM EREIGNIS STELLEN WIR IHNEN DIESES BILD ZUR VERFUEGUNG --- Auf das in Wien offiziell am 13. Maerz 1938 - ohne Parlament - verabschiedete Gesetz ueber die Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem Deutschen Reich folgt unmittelbar der Anschluss Oesterreichs an das Deutsche Reich. Bereits am Vortag sind deutsche Wehrmachts-, SS- und Polizeieinheiten in Oesterreich einmarschiert. Nach seinem Besuch in der Hauptstadt Wien vom 15. Maerz 1938 faehrt der Fuehrer Adolf Hitler im offenen Wagen in Oberoesterreich am Benediktiner-Stift Melk an der Donau vorbei, wo er von einer Gruppe junger Frauen in Trachten mit ausgestrecktem Arm begruesst wird. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str) | 100 Must-Reads Veza Canetti Die Schildkröten

Жертва или соучастница: Австрия переосмысливает свою роль в "третьем рейхе" 13.10.2021

Долгое время Австрия считала себя жертвой гитлеровского режима. Новая экспозиция в мемориале Аушвиц-Биркенау символизирует крутой разворот в трактовке роли страны во Второй мировой войне.
Staatstheater Nürnberg Schauspiel „Saal 600: Spurensuche“ von dura & kroesinger Regie: Regine Dura, Hans-Werner Kroesinger Premiere: 25.09.2021 Im Bild: Nicolas Frederick Djuren, Janning Kahnert

Приговоры нацистам в Нюрнберге: 75 лет спустя 02.10.2021

75 лет назад в Нюрнберге огласили приговоры главным нацистским преступникам. Было это во Дворце правосудия - в зале присяжных заседаний, также известном как "Зал №600". Что с этим местом сейчас?
BILD -Ausgabe vom 11.10.2005 10/05 thg Bildzeitung Bild Zeitung Print Medium Medien Stimmungsmache Axel Springer Verlag Schlagzeile Meldung Angela Merkel Angie Kanzlerin Bundeskanzlerin Kanzleramt Miss Germany quer

Незабываемые образы Ангелы Меркель в СМИ (фотогалерея) 27.09.2021

Ее сравнивали с Гитлером, доминой и матерью Терезой. Смотрите, как пресса реагировала на смену имиджа канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
epa03031568 A magazine cover depicting German Chancellor Angela Merkel with the phrase 'Poker Face' looms over a news stand in central Beijing, China, 12 December 2011. China's role in helping the European Union stabilise remains a hotly debated topic both in China and elsewhere. EPA/ADRIAN BRADSHAW ++ +++ dpa-Bildfunk +++

Многогранная Меркель 27.09.2021

Ее сравнивали с Гитлером, доминой и матерью Терезой. Смотрите, как пресса реагировала на смену имиджей канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
9-1939-9-20-A1-13 (74555) Borowenskij Polen 1939 2. Weltkrieg / Polenfeldzug Sept.1939: Verhandlungen über die Demarkationslinie zwischen Deutschland und der UdSSR am 20. September 1939. - Deutsche Soldaten im Gespräch mit der Besatzung des Panzerautos, mit dem der Vertreter der Roten Armee, Kommissar Borowenskij, in Brest-Litowsk eingetrof- fen ist. - / Foto (Boesig). |

МИД РФ назвал вторжение советских войск в Польшу "освободительным походом" 17.09.2021

Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю Польшу, к тому же украинское и белорусское население Польши встречало Красную армию как освободителей, утверждают на Смоленской площади.
A view of the Monument to the Fallen and Murdered in the East in Warsaw, Poland, 17 September 2020. Poland commemorates the 81st anniversary of the country's invasion by the Soviet Union, which occurred on 17 September 1939, shortly after Poland was invaded by Nazi Germany. The Red Army's attack on Poland came in line with a secret protocol included in the Soviet-German Treaty of August 23, 1939, referred to as the Ribbentrop-Molotov pact. The consequence of the alliance of the two totalitarian systems was the division of Poland.

Польский поход Красной армии 1939 года: современное осмысление 17.09.2021

17 сентября 1939 года Советский Союз ввел свои войска на территорию Польши. Ранее в Польшу вошел вермахт. Как оценивают события тех лет современные историки?
637347 26.10.1941 The Siege of Leningrad, October 1941. Anatoliy Garanin / Sputnik

Блокада Ленинграда: немецкий историк об истинных планах Гитлера 08.09.2021

Почему Гитлер не спешил брать Ленинград? И нуждается ли в защите историческая правда? Интервью DW с профессором из Гамбурга Бирте Кундрус.
Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 rücken Truppen der deutschen Wehrmacht weiter ins Landesinnere vor (3. September 1939) / deutsche Geschichte, german history, Zweiter Weltkrieg, world war II, 2, two, Nationalsozialismus, Drittes, Dritte Reich, third, NS-Regime, Faschismus, Panzer

Вторая мировая война: как все начиналось 01.09.2021

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу.

LUBLIN, POLAND: A pile of human bones and skulls is seen in 1944 at the Nazi concentration camp of Majdanek in the outskirts of Lublin, the second largest death camp in Poland after Auschwitz, following its liberation in 1944 by Russian troops. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

Процесс над надзирателями Майданека: мягкие приговоры, но значимая роль 30.06.2021

Почти шесть лет продолжался процесс над нацистскими преступниками, массово уничтожавшими людей в лагере смерти Майданек. Приговор зачитывали более 10 часов.
Russlandfeldzug/dt.Kradschuetzen,Juni 1941 2. Weltkrieg / Russlandfeldzug 1941/42: Deutscher Ueberraschungsangriff auf die UdSSR am 22. Juni 1941 (Unternehmen Barbarossa). - Kradschuetzenspitze der Wehrmacht passiert die russische Grenze.- Foto (Moosdorf), Juni 1941.

Что немецким школьникам рассказывают о 22 июня 1941 года? 22.06.2021

Ровно 80 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Что написано о 22 июня 1941 года в современных немецких учебниках?
20/05/2021 Der Angeklagte Franco A. (M) spricht vor Beginn eines Prozesses wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt mit Journalisten. Der 32-Jährige soll aus mutmaßlich rechtsextremistischer Motivation Waffen beschafft haben, um Anschläge zu verüben. Dazu gab er sich laut Anklage als Syrer aus, um den Verdacht auf Flüchtlinge zu lenken.

Суд над псевдобеженцем: как офицер бундесвера готовил теракты 22.05.2021

В ФРГ начался громкий судебный процесс над офицером бундесвера, которого обвиняют в терроризме. Как военный с праворадикальными взглядами выдавал себя за беженца и на кого готовил покушения?
Neue Hofburg, Austrian National Library, Heroes'' Square, old part of Vienna, Austria / Neue Hofburg, Nationalbibliothek, Heldenplatz, Altstadt von Wien, Oesterreich /

Что не так с "балконом Гитлера"? 21.04.2021

С этого дворцового балкона в центре Вены Гитлер объявил об аншлюсе - присоединении Австрии к "третьему рейху". Каким сегодня видят австрийцы будущее этого места?
5465444 28.03.2018 Journalist, television and radio host Vladimir Solovyov at a Federation Council meeting. Vladimir Fedorenko / Sputnik Foto: Vladimir Fedorenko/Sputnik/dpa

Высказывание Соловьева о Навальном и Гитлере проверит полиция 30.03.2021

Депутат Госдумы обратился в УВД Москвы с просьбой проверить, не нарушают ли слова телеведущего Соловьева о Навальном и Гитлере законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
ARCHIV - Datum unbekannt, Ort unbekannt: Sophie Scholl, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die Mitglieder der Widerstandsgruppe «Weiße Rose» an der Münchner Universität wurden nach einer Flugblattaktion gegen die Herrschaft des NS-Regimes verhaftet und vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. (zu dpa-Themenpaket zum 75. Todestag der Geschwister Scholl vom 21.02.2018) Foto: -/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Здание Европарламента назовут в честь студентки, казненной нацистами 09.03.2021

Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.

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