Адольф Гитлер

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Они состояли на службе у нацистской пропаганды. Потом их след пропал, и вот наконец решено, что же делать дальше с атлетическими бронзовыми рысаками Гитлера.
"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. Как оказался возможным этот взлом и действительно ли он - дело рук русских хакеров?
Долгое время Австрия считала себя жертвой гитлеровского режима. Новая экспозиция в мемориале Аушвиц-Биркенау символизирует крутой разворот в трактовке роли страны во Второй мировой войне.
75 лет назад в Нюрнберге огласили приговоры главным нацистским преступникам. Было это во Дворце правосудия - в зале присяжных заседаний, также известном как "Зал №600". Что с этим местом сейчас?
Ее сравнивали с Гитлером, доминой и матерью Терезой. Смотрите, как пресса реагировала на смену имиджа канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Ее сравнивали с Гитлером, доминой и матерью Терезой. Смотрите, как пресса реагировала на смену имиджей канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю Польшу, к тому же украинское и белорусское население Польши встречало Красную армию как освободителей, утверждают на Смоленской площади.
17 сентября 1939 года Советский Союз ввел свои войска на территорию Польши. Ранее в Польшу вошел вермахт. Как оценивают события тех лет современные историки?
Почему Гитлер не спешил брать Ленинград? И нуждается ли в защите историческая правда? Интервью DW с профессором из Гамбурга Бирте Кундрус.
1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу.
Почти шесть лет продолжался процесс над нацистскими преступниками, массово уничтожавшими людей в лагере смерти Майданек. Приговор зачитывали более 10 часов.
Ровно 80 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Что написано о 22 июня 1941 года в современных немецких учебниках?
В ФРГ начался громкий судебный процесс над офицером бундесвера, которого обвиняют в терроризме. Как военный с праворадикальными взглядами выдавал себя за беженца и на кого готовил покушения?
С этого дворцового балкона в центре Вены Гитлер объявил об аншлюсе - присоединении Австрии к "третьему рейху". Каким сегодня видят австрийцы будущее этого места?
Депутат Госдумы обратился в УВД Москвы с просьбой проверить, не нарушают ли слова телеведущего Соловьева о Навальном и Гитлере законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.
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