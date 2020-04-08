 Автопроизводитель BMW будет выпускать медицинские маски | Новости из Германии о Германии | DW | 08.04.2020

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Германия

Автопроизводитель BMW будет выпускать медицинские маски

"Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день", - сообщил генеральный директор BMW на встрече с премьер-министром Баварии.

Штаб-квартира BMW в Мюнхене

Штаб-квартира BMW в Мюнхене

Германский производитель автомобилей BMW сообщил, что готов приступить к выпуску медицинских масок. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Оливер Ципсе (Oliver Zipse) в среду, 8 апреля, на встрече с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder) в Мюнхене.

"Таким образом мы будем активно работать над устранением глобального дефицита", - отметил Ципсе. "Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день. Это послужит как защите наших сотрудников, так и снабжению общественности", - добавил глава автопроизводителя.

В BMW уже пообещали закупить необходимое для производства оборудование.

"Шанс улучшить конкурентную ситуацию"

В свою очередь Маркус Зёдер высказал мнение, что, данный шаг, "возможно, является шансом" улучшить "конкурентную ситуацию на международном уровне в пользу немецких производителей".

Как отмечает Reuters, концерн уже обязался в краткосрочной перспективе поставить Баварии 150 000 профессиональных масок типа FFP2 для медицинского персонала и 1 миллион обычных масок.

Ранее премьер-министр Зёдер называл ношение масок в общественных местах одним из возможных условий смягчения жестких ограничительных мер после 19 апреля.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, в Германии коронавирусной инфекцией заболели 107 663 человека, умерли 2016 человек.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

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    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

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    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:29

Коронавирус в Германии: врачи бьют тревогу - не хватает масок и других средств индивидуальной защиты

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