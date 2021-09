Religioso que participou das negociações de paz morre em Maputo

Arcebispo critica abordagem das autoridades angolanas no Huambo no caso Kalupeteka

A igreja católica está "muito preocupada" com os confrontos no Huambo entre a polícia e fiéis da seita "A Luz do Mundo" ("Kalupeteka"), diz o arcebispo do Lubango, Gabriel Mbilingi. Segundo a UNITA, morreram 1.080 civis.