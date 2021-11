RENAMO: Morte de Nhongo deve ser "mais um sinal" para aderir ao DDR

O porta-voz da RENAMO afirma que as portas do partido estão abertas para a "Junta Militar" aderir ao DDR. À DW, José Manteigas diz que dissidentes deveriam aproveitar a morte de Mariano Nhongo para baixar as armas.