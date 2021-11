Bayern Munique 5-2 Sport Lisboa e Benfica

Mais uma noite história para o melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski. No jogo 100 na Liga dos Campeões, o avançado polaco marcou um hat-trick (26´, 61´e 84´). Gnabry e Sané também marcaram para o Bayern Munique. Morato e Darwin Nunez fizeram os dois golos do Benfica. Bayern está apurado para os oitavos de final, com 17 golos marcados em quatro jornadas.