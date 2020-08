Josep Bartomeu: "Messi quer terminar a carreira no Barcelona"

Horas depois da histórica e humilhante derrota por 2-8 diante do Bayern Munique (14.08), que ditou a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, o mundo do futebol questionou: fim de ciclo no Barcelona? Fim de ciclo de Lionel Messi?

Foram muitos os rumores que marcaram os últimos dias em torno do "Sr. Barcelona", Lionel Messi. O astro argentino fez manchetes um pouco por todo o jornalismo desportivo mundial. Rumores e incertezas em torno da continuidade do maior jogador da história do Barcelona, que tem contrato apenas até junho de 2021. Ou seja, a partir de janeiro do próximo ano, será livre de assinar por outro clube, sem o Barcelona ganhar um cêntimo.

Ora, se Lionel Messi ainda não se pronunciou e as notícias de alegadas fontes próximas do jogador não param de citar o descontentamento do argentino no Barcelona e no desacreditar do projeto desportivo do clube, quem melhor para confirmar ou desmentir tudo o que se têm escrito e falado, senão o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu.

Em entrevista ao canal oficial do clube, questionado sobre a situação de Lionel Messi, o presidente dos "blaugrana" não teve papas na língua e começou por dizer de forma imperativa: "Messi é intocável e intransferível".

"Ele (Messi) sabe-o, todos nós o sabemos. Mas também há outros jogadores intransferíveis como Ter Stegen, Lenglet, Nelson Semedo, De Jong, Griezmann, Dembele... Jogadores com os quais contamos no futuro".

Ronald Koeman será anunciado como o novo treinador do Barcelona

No que toca à situação contratual de Lionel Messi, Josep Bartomeu não se mostra preocupado que o contrato atual que o jogador tem com o clube termine daqui a menos de 12 meses. O presidente do Barcelona afirma que Ronald Koeman - o próximo treinador do Barcelona - olha para Messi como a base do novo projeto desportivo e que o argentino de 33 anos quer "terminar a carreira" no único clube que representou a nível profissional.

Lionel Messi (esq.) e Josep Bartomeu (dta.)

"Messi tem contrato até 2021, falo muito com Leo e ainda mais regularmente, com o pai. Ele é o número um no mundo. Não há dúvida de que no novo projecto de Koeman conta com Messi. Ele quer terminar a carreira no Barcelona e Koeman considera-o uma parte fundamental do seu projecto".

Lionel Messi fica, palavra de presidente. No entanto, o maior goleador da história do Barcelona - com 634 golos em 731 jogos oficiais - continua sem falar desde a "tragédia" europeia.