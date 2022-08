2003/04

O United foi convidado a inaugurar o José Alvalade XXI. Cristiano Ronaldo fez o último jogo com a camisola do Sporting. Alex Ferguson, na altura treinador, não saiu de Lisboa sem assegurar a contratação do prodígio. A 12 de agosto de 2003, Ronaldo foi transferido por 18 milhões de euros para Old Trafford. Na 1ª época, fez 40 jogos, 6 golos e 9 assistências, e ganhou a Taça de Inglaterra.