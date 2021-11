Lisboa é a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país, com mais de meio milhão de habitantes. Lisboa é o centro político do país, sede do Governo e da residência do chefe de Estado.

Na Área Metropolitana de Lisboa residem quase três milhões pessoas, sendo por isso a maior e mais populosa área metropolitana de Portugal. Lisboa conhecida como a cidade das “sete colinas”. É uma cidade com uma intensa vida cultural, banhada pelo Rio Tejo, próxima do Oceano Atlântico e reconhecida mundialmente por ter sido o epicentro da época dos descobrimentos nos séculos XV e XVI.