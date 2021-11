Portugal, oficialmente República Portuguesa, é um país situado no sudoeste do continente europeu, cuja capital é Lisboa.

Portugal é um país desenvolvido, com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado elevado. É membro da Organização das Nações Unidas (ONU), da União Europeia (incluindo a Zona Euro e Espaço Schengen), da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Tem como língua oficial o português.