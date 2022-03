Champions League: Cristiano Ronaldo vs. Reinildo Mandava no Old Trafford

No jogo da primeira mão, o duelo entre o português Cristiano Ronaldo e o moçambicano Reinildo Mandava (estreante na Liga dos Campeões) chamou muita atenção da lusofonia africana.

Reinildo – campeão francês pelo Lille – estreou-se na liga milionária pelos franceses, na fase de grupos, antes de rumar em janeiro para o campeão espanhol Atlético.

Quis o destino que, nos oitavos de final, o moçambicano cruzasse o caminho do "todo-poderoso" Man United, de Cristiano Ronaldo, que em agosto passado trocou a Juventus pelos "Red Devils".

Em grande forma nos "colchoneros", Mandava poderá fazer parte do onze inicial de Diego Simeone e, por via disso, voltar a defrontar um dos maiores astros do futebol mundial.

"Cimeira" lusófona na Champions

Reinildo Mandava foi o primeiro moçambicano a defrontar Cristiano Ronaldo nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e certamente que a partida desta terça-feira também não passará despercebida na lusofonia.

O jogo será uma verdadeira cimeira lusófona.

Pelos "diabos vermelhos" jogarão Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot (Portugal), Alex Telles e Fred (Brasil).

No Atlético Madrid estarão Filipe, Renan Lod e Matheus Cunha (Brasil), Reinildo Mandava (Moçambique) e João Felix (Portugal).

João Félix (Portugal) conduzindo a bola sob vigilância de Fred (Brasil), no jogo da primeira mão

Qualificação ainda aberta

Mas quem seguirá para os quartos de final? É a grande questão que se coloca.

Tudo está em aberto. No jogo da primeira mão, as duas equipas empataram a uma bola, no Wanda Metropolitano, em Madrid.

Citado pelo site da UEFA, o técnico do Man United, Ralf Rangnick, prometeu resolver a qualificação em casa: "Temos que ser mais agressivos, convictos e jogar mais na profundidade", disse o técnico alemão.

Ralf Rangnick, técnico do Man United

Já o treinador dos "colchoneros", o argentino Diego Simeone, defendeu que, apesar de ter sofrido um golo em casa, "a mudança da regra de golos marcados fora significa que eles não partem em vantagem".

Ajax vs. Benfica

Depois de um empate a duas bolas, no Estádio da Luz, em Lisboa, as "águias" viajam à Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, para tentar caçar a passagem para a próxima fase.

Pela frente terão um Ajax do segundo melhor marcador da Champions League, o costa-marfinense Sébastien Haller, com 11 golos.

O clube lidera o campeonato dos Países Baixos, enquanto que o Benfica é o terceiro classificado da Liga Portuguesa.

Sébastien Haller (Ajax), segundo melhor marcador da Champions

Erik ten Hag, treinador principal do Ajax, disse ter ficado frustrado com o resultado da primeira mão: "Deixámos fugir a vitória", lamentou o técnico. "Tivemos duas ou três boas oportunidades de finalizar, mas não conseguimos".

Por seu turno, Nélson Veríssimo não esconde a satisfação pelo resultado conseguido na primeira mão. "Conseguimos adaptar-nos em vários momentos", lembrou. "Mas está tudo em aberto para a segunda mão".

Outros jogos

Juventus vs. Villarreal e Losc Lille v.s Chelsea fecham na quarta-feira (16.03) a fase do mata-mata dos oitavos de final da Champions League. Na primeira mão, a Juventus e o Villarreal empataram a uma bola, enquanto o Chelsea bateu o Lille por 2-0.

Bayern de Munique, Liverpool, Real Madrid e Manchester City já estão qualificados para os quartos de final.

Sorteio

A UEFA marcou para a próxima sexta-feira (18.03), às 12:00 (UTC), a realização do sorteio para os quartos de final, meias finais e final da Champions League.

De acordo com a UEFA, os quartos de final disputam-se nos dias 5 e 6 de abril (primeira mão) e 12 e 13 de abril (segunda mão).

As meias-finais estão previstas para os dias 26 e 27 de abril (primeira mão) e 3 e 4 de maio (segunda mão).

A final joga-se no dia 28 de maio no Stade de France, em Paris, depois de UEFA ter desqualificado São Petersburgo devido à invasão russa da Ucrânia.