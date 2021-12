Líder espiritual com conexões internacionais

O arcebispo Desmond Tutu foi chamado de líder moral da África do Sul, por defender os direitos humanos e se opor a toda discriminação. O apelido de 'Nação do Arco-Íris' da África do Sul é atribuído a ele. Conhecido pelo seu humor, Tutu é considerado um “tesouro mundial”. Na foto um encontro com Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete, na Cimeira da Paz de 2006 em Hiroshima.