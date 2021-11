Nelson Mandela foi um advogado, líder rebelde e Presidente da África do Sul de 1994 a 1999, pelo Congresso Nacional Africano (ANC). É considerado um dos mais importantes líderes da África subsariana.

Nelson Mandela, nascido em julho de 1918, é tido como o pai da moderna nação sul-africana, onde é carinhosamente chamada de “Madiba” ou “Tata”. Venceu o Prémio Nobel da Paz em 1993. Cresceu no seio de uma família de nobreza tribal, mas aos 23 anos rumou para a capital da África do Sul, Joanesburgo, onde acabou por iniciar a sua atuação política. Cursou Direito, transformando-se num jovem advogado quase sempre ligado a causas de defesa dos Direitos Humanos. Foi o mais poderoso símbolo da luta contra o regime segregacionista do Apartheid, sistema racista instituído em 1948 na África do Sul. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão - inicialmente em Robben Island e, mais tarde, nas prisões de Pollsmoor e Victor Verster. Depois de uma larga campanha internacional, foi libertado em 1990, quando a guerra civil ganhava força na África do Sul. Esteve casado durante de 38 anos com Winnie Mandela. Dois anos após o divórcio em 1996, casou-se novamente com Graça Machel, a primeira ministra da Educação e Cultura de Moçambique (do partido FRELIMO) e viúva do primeiro Presidente moçambicano, Samora Machel. Nelson Mandela morreu a 5 de dezembro de 2013.