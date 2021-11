Apoiante da oposição no Uganda: "Fui espancado e detido"

As eleições de janeiro de 2021 no Uganda foram amplamente criticadas por organismos internacionais por não serem consideradas justas e pela violência relacionada ao pleito. Um membro da oposição ugandesa e apoiante do candidato presidencial Bobi Wine conta com exclusividade à DW como foi detido e torturado nas semanas após as eleições.