Ellen Johnson-Sirleaf é uma economista da Libéria e, desde janeiro de 2016, Presidente deste país.

Ellen Johnson-Sirleaf venceu as eleições presidenciais de 8 de novembro de 2005, derrotando o ex-futebolista George Weah. Foi reeleita em 2011 para um novo mandato. Em 2011, esta economista de profissão venceu o Prémio Nobel da Paz, juntamente com a compatriota Leymah Gbowee e a iemenita Tawakel Karman. A distinção do Comité Nobel aconteceu graças ao trabalho de Ellen Johnson-Sirleaf como primeira-ministra da Libéria, que em muito contribuiu para os direitos das mulheres, renovação social e desenvolvimento económico do seu país.