Manuel David Mendes é um advogado, ativista e político de Angola, conhecido como o "advogado dos pobres”.

Nascido em Cazenga, em Luanda, em maio de 1962, David Mendes diz publicamente que pretende que o seu trabalho reforce a oposição angolana. É visto como um advogado sem medo e descomprometido com o regime. Já foi considerado um dos mais prestigiados políticos da oposição, apesar de ter estado à frente de um partido pouco expressivo, o Partido Popular (PP). Desempenha cargos de direção na organização não-governamental de defesa dos direitos humanos “Associação Mãos Livres”. Foi galardoado com o Prémio Martin Luther King dos Direitos Humanos pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Foi advogado em vários processos mediáticos como o dos ativistas angolanos (15+2) e o do líder religioso José Julino Kalupeteka.