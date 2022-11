Zweitausend Jahre unterm Schlamm: Antike Statuen entdeckt

In dem italienischen Thermalort San Casciano dei Bagni in der Toskana hat ein italienisches Archäologen-Team am Dienstag zwei Dutzend antike Bronzestatuen aus dem Schlamm gehoben. Der schlammige Boden und das warme Thermalwasser der Gegend hat sie zwei Jahrtausende lang besonders gut konserviert.

"Die Entdeckung wird Geschichte schreiben"

Experten zufolge ist der Fund eine Sensation: "Die Entdeckung wird Geschichte schreiben", sagte der für die Ausgrabungen verantwortliche Archäologe Jacopo Tabolli gegenüber der Deutschen Presseagentur. Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano sprach von einem "Schatz".

Die jahrtausendealten Bronzestatuen wurden im Schlamm und dem heißen Wasser des Thermalorts San Casciano dei Bagni gut konserviert

Einige der Statuen sind fast einen Meter hoch. Die Stücke sind so gut erhalten, dass die etruskischen und lateinischen Inschriften noch sichtbar sind, darunter auch die Namen mächtiger etruskischer Familien.

Die Inschriften sind ein Indiz, das darauf hindeutet, dass die Statuen womöglich aus der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert vor und dem 1. Jahrhundert nach Christus stammen. Zu dieser Zeit hatten die Etrusker in Norditalien noch einen starken Einfluss.

Die Etrusker waren Roms mächtige Vorfahren

Die Etrusker schufen lange vor den Römern die erste Hochkultur in Italien. Sie herrschten auch im Herzen des Römischen Reiches - so haben sie die kleinen Dörfer auf den sieben Hügeln Roms zu einer zivilisierten Stadt zusammengefasst. Die etruskische Hochkultur entfaltete sich zwischen dem 9. und 1. Jahrhundert. v. Chr. und hatte ihren Höhepunkt zwischen dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr.

Vieles was man heute über das Volk der Etrusker weiß, stammt aus römischen oder griechischen Quellen, noch aber ist immer noch nicht genau erwiesen, woher dieses antike Volk wirklich stammt.

Die Ausgrabungen in San Casciano dei Bagni begannen 2019

Was man weiß: Die Römer ließen sich von den Etruskern in vielen unterschiedlichen Bereichen beeinflussen - von der Baukunst über Mode bis zu Bräuchen.

Das erklärt auch, warum die Statuen, die in San Casciano dei Bagni gefunden wurden, griechische Gottheiten darstellen. Denn die etruskische Religion war stark von der griechischen Mythologie beeinflusst. Die Statuen, die aus dem Schlamm hervorgeholt worden sind, stellen unter anderem den griechischen Gott des Lichts Apollon oder die Heilgöttin Hygieia dar.

Größte Menge an Bronzestatuen aus etruskischer Zeit

Das Heiligtum, in dem die Statuen gefunden worden sind, wurde während der Etruskerzeit errichtet und unter den Römern ausgebaut, wie das italienische Kulturministerium berichtete.

"Diese Fundstätte in der Toskana beherbergt die größte Menge an Bronzestatuen aus dem etruskischen und römischen Zeitalter, die jemals aus dem antiken Italien entdeckt wurde und zählt zu den bedeutendsten Funden im gesamten Mittelmeerraum", erzählte Jacopo Tabolli der Nachrichtenagentur AFP.

Die Statuen, die aus dem Schlamm hervorgeholt worden sind, stellen unter anderem den griechischen Gott des Lichts Apollon oder die Heilgöttin Hygieia dar

Tabolli ist Spezialist für das etruskische Zeitalter und leitet die seit 2019 laufenden Ausgrabungen an den schlammigen Ruinen des antiken Badehauses, wo die Statuen gefunden wurden.

Der Fund sei besonders wichtig, weil "bis jetzt hauptsächlich Terrakotta-Statuen aus dieser Zeit bekannt sind."

Fund erinnert an die Bronzefiguren von Riace

Neben den Statuen wurden im Zuge der dreijährigen Ausgrabungen noch rund 5.000 Münzen in Gold, Silber und Bronze gefunden.

Experten verglichen den Fund mit den berühmten Bronzefiguren von Riace, einer der bedeutendsten Entdeckungen der Archäologie. Die zwei Statuen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus waren 1972 vor der Küste Kalabriens im Meer entdeckt worden. Sie gehören zu den wenigen noch erhaltenen, lebensgroßen Bronzestatuen aus der griechischen Antike.

Die 1972 geborgenen Bronzestatuen von Riace gelten als spektakuläre Beispiele antiker griechischer Kunst

"Dies ist sicherlich einer der bedeutendsten Bronzefunde in der Geschichte des antiken Mittelmeerraums", betonte auch Massimo Osanna, Generaldirektor der staatlichen Museen Italiens, "und der wichtigste seit dem Fund der Bronzenstatuen von Riace".

Die Bronzen von San Casciano dei Bagni sollen zukünftig das Herzstück eines neuen Museums werden, das durch einen archäologischen Park ergänzt werden soll.

kt(sw) mit AFP/dpa