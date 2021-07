Zwei Weltrekorde im Schwimmen und ein Dopingfall in Tokio

Am vorletzten Wettkampftag der Beckenschwimmer gab es Tokyo Aquatics Centre zwei Weltrekorde: im Über 100 Meter Schmetterling siegte der Amerikaner Caeleb Dressel in neuer Weltbestzeit von 49,45 Sekunden vor dem Ungarn Kristof Milak und holte seine dritte Tokio-Goldmedaille. Rund eine Stunde später verfehlte Dressel die vierte mit der 4 x 100 Meter Mixed-Lagenstaffel auf Rang fünf deutlich. Großbritannien um Brustschwimm-Wunder Adam Peaty siegte in 3:37,58 Minuten und stellte damit einen neuen Weltrekord auf. Es war insgesamt der fünfte Weltrekord im Olympiabecken von Tokio.

Für Schwimmerin Sarah Köhler, die über 1500 Meter Freistil Bronze gewonnen hatte, hat es über 800 Meter Freistil nicht zu einer zweiten Medaille gereicht. Die 27-Jährige belegte am Ende Platz sieben. Köhler nach 8:24,56 Minuten an und blieb damit mehr als acht Sekunden über ihrem deutschen Rekord. "Die Endzeit ist natürlich mehr als eine Enttäuschung für mich", sagte Köhler. "Ich bin von Anfang an nicht mitgekommen." Gold gewann die Amerikanerin Katie Ledecky vor der zweimaligen Tokio-Olympiasiegerin Ariarne Titmus aus Australien. Es war ihr insgesamt siebter Olympiasieg. Über 200 Meter Rücken holte sich Kaylee McKeown aus Australien Gold.

Erster Dopingfall in Tokio

Wenige Stunden vor dem olympischen 100-Meter-Finale der Leichathletinnen ist die nigerianische Mitfavoritin Blessing Okagbare mit einem positiven Dopingbefund aufgefallen und vorerst gesperrt worden. Dies gab die Athletics Integrity Unit (AIU) des Weltverbandes Word Athletics am Samstagmorgen bekannt.

Mit Wachstumshormon aufgefallen: Blessing Okagbare

Bei der 32-Jährigen, die 2008 Olympiazweite im Weitsprung war, sei bei einer Trainingskontrolle am 19. Juli ein Wachstumshormon nachgewiesen worden. Das Ergebnis habe aber erst am Freitag vorgelegen, weshalb Okagbare im Vorlauf noch am Start war. Nach den Dopingskandalen um Sportler aus Russland und Kenia könnte Nigeria damit zum nächsten großen Problemfall werden. Erst am Mittwoch hatte die AIU zehn nigerianischen Leichtathleten und Leichtathletinnen neben zehn Sportlern aus sechs anderen Nationen den Start in Tokio untersagt, weil sie sich im Vorfeld der Spiele keinem ausreichenden Testprogramm unterzogen hatten.

Triathlon-Staffel: Favoriten vorne

Für die deutschen Triathleten Laura Lindemann, Jonas Schomburg, Anabel Knoll und Justus Nieschlag fehlte nicht viel: Die deutsche Mixed-Staffel kam bei der olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs am frühen Samstagmorgen in Tokio auf Platz sechs. Gold ging nach 1:23,41 Stunden im sogenannten "Supersprint-Format" an Großbritannien vor den USA und Weltmeister Frankreich. Damit waren die favorisierten Nationen am Ende vorne.

Die Briten Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Jonathan Brownlee und Jessica Learmonth (v.r.n.l.) holen Gold

Lindemann, die im Einzel Achte geworden war, hatte als erste Starterin noch als Zweite an Schomburg, der die Mannschaft immerhin im Kampf um Bronze hielt. Weiter nach vorne ging es aber nicht mehr. Im Ziel hatten die deutschen Triathleten nach jeweils 300 Metern Schwimmen, 6,8 Kilometern Radfahren und 2 Kilometern Laufen 36 Sekunden Rückstand auf das Podest.

Vielseitigkeitsreiter Jung auf Goldkurs

Mit einer hervorragenden Vorstellung in der Dressur hat sich der dreimalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung zum Topfavoriten auf Einzel-Gold aufgeschwungen. Gleichzeitig hat er auch die deutsche Equipe wieder auf Medaillenkurs gebracht. Jung sammelte an seinem 39. Geburtstag mit Chipmunk nur 21,10 Strafpunkte im Dressurviereck und übernahm die Führung im Einzelklassement. In der Team-Konkurrenz liegt Deutschland nach der ersten von drei Teilprüfungen nur 2,10 Punkte hinter Großbritannien auf Rang zwei.

Seine bisherigen Olympiasiege errang Michael Jung auf Sam - folgt nun der erste große Titel mit Chipmunk?

"Ich bin erstmal überglücklich", sagte Jung und lobte seinen 13-jährigen Wallach: "Chipmunk ist in super Form, er hat mir schon die letzten Wochen ein super Gefühl gegeben. Das beruhigt einen natürlich auch als Reiter." Bleiben Jung und Chipmunk am Sonntag auf der anspruchsvollen Geländestrecke und im abschließenden Springen auf ihrem hohen Niveau, wird Jung als erster Vielseitigkeitsreiter überhaupt zum dritten Mal Einzel-Olympiasieger - und das sogar nacheinander.

Unruh ausgeschieden, Lessmann aussichtsreich

Bogenschütze Florian Unruh hat im Einzelwettbewerb die ersehnte Medaille verpasst. Der 28-Jährige verlor im Viertelfinale mit 4:6 gegen Mauro Nespoli aus Italien. Nach seinem überraschenden Erfolg über Doppel-Olympiasieger Je-Doek Kim aus Südkorea galt der Ehemann von Deutschlands Top-Bogenschützin Lisa Unruh als heißer Anwärter auf eine Medaille. Allerdings konnte er gegen Nespoli seine starke Leistung aus dem Achtelfinale nicht bestätigen.

Lara Lessmann ist bei der olympischen Premiere des BMX-Freestyle solide in den Wettkampf gestartet. Die 21-Jährige belegte mit insgesamt 69,70 Punkten den sechsten Platz. Die Bestwertung der Jury im Ariake Urban Sports Park erhielt Weltmeisterin Hannah Roberts aus den USA (87,70). Die Medaillenentscheidung fällt am Sonntag.