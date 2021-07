Zverev spielt um Gold - Silber für den Deutschland-Achter

Der Sieger war ziemlich fertig. Tennis-Profi Alexander Zverev ging nach seinem Sieg gegen den Top-Gesetzten Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in die Hocke und verbarg minutenlang das Gesicht. Nach einer physischen und mentalen Höchstleistung steht der Hamburger im Endspiel des olympischen Tennis-Turniers von Tokio und hat damit die Silbermedaille bereits sicher. 1:6, 6:3, 6:1 lautete das - dann doch sehr klare - Ergebnis im Halbfinale. Djokovic umarmte seinen siegreichen Gegner am Netz und zeigte sich in der bitteren Niederlage ein weiteres Mal als großer Verlierer. Hatte er doch den sogenannten Golden Slam für dieses Jahr vor Augen - und dazu hätte der "Djoker" auch Olympia-Sieger werden müssen. Aus der Traum.

Umarmung für den Gegner: Novak Djokovic und Alexander Zverev (links) nach dem Match am Netz

Vor allem Zverevs diesmal glänzender Aufschlag, aber auch der Umstand, dass der Deutsche in den drei Sätzen kaum eine Schwächephase zeigte, waren die Grundlage für den Sieg. Nach dem Satzausgleich verließ Djokovic kurz den Platz, doch nur um sich bei der Fortsetzung des Matches von Zverev gleich das erste Aufschlagspiel im dritten Satz abnehmen zu lassen. Die Vorentscheidung.

Am Sonntag gegen Khachanov

Zverev trifft nun am Sonntag im Finale auf den Russen Karen Khachanov - und gilt dort nun seinerseits als Favorit.

Der Olympiatag in Tokio hatte mit der Ruder-Regatta begonnen, auf die viele Sportfans in Deutschland gewartet hatten. Danach - gemischte Gefühle. Schlagmann Hannes Ocik kippte voller Erschöpfung rückwärts ins Boot, der Rest des Deutschland-Achters verharrte regungslos auf dem Wasser. Nach dem verpassten Griff nach der olympischen Goldmedaille überwog beim deutschen Paradeboot zunächst nicht der Stolz über Silber, sondern die Enttäuschung. Wie schon 2016 reichte es für den in der Vergangenheit stets so erfolgreichen Achter nicht zum großen Triumph.

Nach dem ersten Frust Freude über Silber: die Männer aus dem Deutschland-Achter

"Wir haben alles geopfert"

Bis die erste Enttäuschung verflogen war, dauerte es etwas. "Wir haben alles geopfert. Unser Gesichter sind noch ein bisschen leer. Aber wir haben auf jeden Fall Silber gewonnen. Ich bin super stolz", sagte Ocik. Nebenmann Torben Johannesen gab aber auch zu, "am Anfang etwas enttäuscht" gewesen zu sein.

Ermattet nach dem Rennen: der Deutschland-Achter

Vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach und DOSB-Präsident Alfons Hörmann musste sich das deutsche Team auf dem Sea Forest Waterway Neuseeland geschlagen geben und muss weiter auf den ersten Gold-Triumph seit 2012 warten. Bronze ging in Tokio an Großbritannien.

Seit 1960 das Erfolgssymbol

Der Achter war mit Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Ocik und Steuermann Martin Sauer selbstbewusst ins Rennen gegangen, aber kam zum Ende des Finallaufs nicht mehr an die Spitze. Die Mannschaft von Bundestrainer Uwe Bender, die zuletzt dreimal in Folge WM-Gold gewonnen hatte, war bei der EM im Frühjahr mit Platz vier ziemlich enttäuschend ins olympische Jahr gestartet.

Bronze für Hannes Aigner

Aber an diesem Olympia-Tag war Wasser ein gutes Element für die deutschen Olympioniken. Im Finale im Wildwasserkanal hat Slalomkanute Hannes Aigner für den nächsten Medaillen-Erfolg für "Team D" gesorgt. Der 32-jährige Augsburger, der 2018 Weltmeister wurde, paddelte im Einer-Kajak zu Olympia-Bronze. Aigner musste sich mit einem fehlerfreien Lauf nur dem neuen Olympiasieger Jiri Prskavec aus Tschechien und Jakub Grigar aus der Slowakei geschlagen geben. Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) gehen damit in Japan historische Tage zu Ende. Nach dem Gold von Ricarda Funk sowie den Bronzemedaillen von Sideris Tasiadis und Andrea Herzog war Bronze von Aigner die vierte Medaille - im vierten Wettbewerb. So eine olympische Erfolgsbilanz hatten die Slalomkanuten seit München 1972 - als die DDR-Sportler dreimal Gold und einmal Bronze holten - nicht mehr.

Kein großes Hindernis für die deutschen Hockey-Frauen: die südafrikanische Defensive

Während die Männer um den Einzug ins Viertelfinale bangen müssen, haben die deutschen Hockey-Frauen mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ihre starke Verfassung beim olympischen Turnier bestätigt. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger ließ dem Tabellenschlusslicht Südafrika beim 4:1 kaum eine Chance. Nun geht es am Samstag im Gruppenfinale gegen Weltmeister und Turnierfavorit Niederlande.

Nicht zufrieden - noch nicht: Diskuswerfer Daniel Jasinski

In Tokio haben unterdessen auch die Leichtahtletik-Wettbewerbe begonnen. Die Diskuswerfer Daniel Jasinski und Clemens Prüfer erreichten das Finale, vor allem Jasinski, immerhin Bronze-Medaillengewinner von Rio de Janeiro 2016, war aber nicht zufrieden mit seiner Leistung. "Es ist schon enttäuschend", sagte Jasinski. Mit seinem weitesten Wurf über 63,29 Meter landete der 31-Jährige aus Wattenscheid in Gruppe A nur auf dem siebten Platz. Clemens Prüfer aus Potsdam landete in der Qualifikationsgruppe direkt hinter Jasinski.

Tatjana Schoenmaker aus Südafrika in ihrem Element

Beim Schwimmen stellte die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker den dritten Weltrekord in Tokio auf. In 2:18,95 Minuten blieb die Vize-Weltmeisterin bei ihrem Sieg über 200 m Brust 16 Hundertstelsekunden unter der bisherigen Bestmarke der Dänin Rikke Möller Pedersen von 2013. Über die halbe Distanz hatte die 24-Jährige bereits Silber gewonnen.

Muss mit dem Krankenwagen weggebracht werden: BMX-Fahrer Connor Fields

Überschattet wurde dieser siebte Wettkampftag von zwei schweren Stürzen in den BMX-Rennen. In den Halbfinal-Läufen verletzten sich Rio-Olympiasieger Connor Fields aus den USA und die Australierin Saya Sakakibara offenbar schwerer, beide mussten mit einer Trage weggebracht werden. Fields, der zu den Stars der Szene gehört, kam in seinem dritten Halbfinal-Lauf im Ariake Urban Sports Park kurz nach dem Start zu Fall. Der Franzose Sylvain André und Twan van Gendt aus den Niederlanden konnten nicht mehr ausweichen und krachten in Fields hinein. Zum Finale trat der 28 Jahre US-Amerikaner nicht mehr an. Den Olympiasieg sicherte sich der Niederländer Niek Kimmann, der seinerseits vor einigen Tagen beim Training heftig mit einem Streckenposten kollidiert war. Bei den Frauen konnte Saya Sakakibara zwar nach einem Sturz noch weiterfahren, verpasste aber den Einzug ins Finale. Dort triumphierte die Britin Bethany Shriever.