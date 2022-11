Kultur.21 zeigt Beispiele aus Israel und Südafrika.

Holocaust-Gedenken auf dem Prüfstand

Deutschland und die Nazi-Zeit: Es wird wieder debattiert über Schuld, Gedenken und Verantwortung. Ist die Erinnerung an den Holocaust erstarrt? Verstellt sie den Blick auf andere historische Verbrechen? Wie sieht die Zukunft des Erinnerns aus?



Wie sich in Israel das Gedenken an die Shoah verändert

Auch in Israel verändert sich das Gedenken an die Shoah. Besonders die Vierte Generation – die Enkel und Urenkel der Holocaust-Überlebenden - sucht nach neuen Formen eines Erinnerns ohne Zeugen.



Holocaust & Genocide Center in Südafrika

Ein Museum in Johannesburg geht neue Wege: Ausgerechnet die Begegnung mit dem europäischen Holocaust soll jungen Südafrikanern helfen, ihre eigene Gewaltgeschichte zu verstehen.

Sendezeiten:

DW Deutsch



SA 05.11.2022 – 08:00 UTC

SA 05.11.2022 – 13:03 UTC

SA 05.11.2022 – 19:30 UTC

SO 06.11.2022 – 00:00 UTC

SO 06.11.2022 – 05:00 UTC

SO 06.11.2022 – 17:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 05.11.2022 – 13:03 UTC

SA 05.11.2022 – 19:30 UTC

SO 06.11.2022 – 00:00 UTC

SO 06.11.2022 – 05:00 UTC

SO 06.11.2022 – 17:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3