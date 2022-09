Goethe

In diesem Haus arbeitete einer der berühmtesten deutschen Dichter an Werken wie "Die Wahlverwandtschaften" und "Faust". In Weimar kann man das Wohnhaus von Johann Wolfgang von Goethe besichtigen, in dem er ab 1782 fast 50 Jahre wohnte. Im Jahr 1792 zog seine Geliebte und spätere Ehefrau Christiane Vulpius ein. Mit ihr und dem gemeinsamen Sohn August lebte Goethe hier bis zu seinem Tod 1832.