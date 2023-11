Eine der führenden Kunstinstitutionen ist das Städel Museum Frankfurt. Im Bestand finden sich Kunstwerke aus sieben Jahrhunderten, darunter das berühmte Gemälde "Goethe in der römischen Campagna". Es hängt hier nicht nur an der Wand, sondern ist auch - wie viele andere Meisterwerke des Städels - online abrufbar. Goethe übrigens wurde am 28. August 1749 in Frankfurt geboren.