Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich Millionen von Besuchern an und hat mittlerweile Ableger in aller Welt. Bier aus Literkrügen, Frauen im Dirndl, Männer in Lederhosen und dazu Musik und Tanz in den Festzelten - das Original gibt's nur in München. Und zwar seit 1810.