Wurde beim Sputnik V-Impfstoff geschlampt?

Corona in Indien: Ein Land ringt nach Luft

Rikscha statt Wartezimmer

In ihrer Not machen sich viele Patienten dennoch auf - und müssen teils stundenlang vor den Krankenhäusern ausharren, so wie dieser Mann in einer Motorrikscha in Ahmedabad. Zumindest hat er eine der immer knapper werdenden Sauerstoffflaschen bekommen. Allein in Delhi fehlten offiziellen Angaben zufolge rund 5000 Intensivbetten. Einigen Hospitälern sei der Sauerstoff schon fast ausgegangen.