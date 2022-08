Wo die Stars Urlaub machen

"Summer is coming"

Die Stadt Dubrovnik in Kroatien tauchte in der Fantasy-Serie "Game of Thrones" auf, deren berühmter Slogan lautet: "Winter is coming". Seitdem zieht Dubrovnik immer mehr Besucherinnen und Besucher an - allerdings kommen die meisten von ihnen im Sommer. Auf der Insel Hvar verweilten schon Jackie Kennedy und Giorgio Armani. Auch Prinz Harry wurde hier gesichtet.