Justin Bieber

Mit 17 begann Justin Biebers Karriere als Popstar, viel zu früh, mit vorprogrammiertem Absturz. Jetzt ist er etwas ruhiger und feiert als Teenie-Idol wieder Welterfolge.

Geboren wurde er am 1. März 1994 in Kanada. Als er 14 war, sang er Coverversionen berühmter Hits und lud die Clips auf Youtube hoch. Der erfolgreiche Musikproduzent Usher entdeckte das Talent des Knaben und nahm ihn unter Vertrag. Die Folge: Eine steile Karriere als R&B-Popstar und Teenie-Idol. 2014 kam der Absturz: Kriminalität und Drogen. Davon hat sich der junge Sänger schnell erholt. Seit 2015 produziert er einen Hit nach dem nächsten und versucht sich auch in anderen musikalischen Genres.