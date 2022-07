Wo deutsche Kanzler Urlaub machen

Konrad Adenauer: Comer See

Konrad Adenauer, von 1949 bis 1963 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, hier nach dem Kirchgang in Cadenabbia am Comer See in Italien. Zwischen 1959 und 1966 machte er Urlaub in der Villa Collina. Seine Partei, die CDU, kaufte das Gebäude 1977 und machte es zu einem Gästehaus der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung.