England zittert sich ins WM-Viertelfinale

Am Ende durften doch die Engländerinnen über den Einzug ins Viertelfinale der Frauen-WM jubeln. Erst im Elfmeterschießen setzten sich die hochfavorisierten Europameisterinnen in Brisbane gegen Nigeria mit 4:2 durch. Den entscheidenden Elfmeter setzte Chloe Kelly in die Maschen. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden.

Platzverweis gegen James

In der 87. Minute hatte die englische Torjägerin Lauren James nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. Nach einem Zweikampf mit der Nigerianerin Michelle Azolie hatte James ihrer auf dem Boden liegenden Gegenspielerin beim Weglaufen mit dem Fuß in den Rücken getreten. James zählte zu den heimlichen Stars der WM-Gruppenphase. Mit drei Treffern und drei Torvorlagen führte sie die WM-Liste der besten Scorerinnen an.

In der Verlängerung hatten die Nigerianerinnen in Überzahl einige gute Chancen, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden, ließen sie aber ungenutzt. Das rächte sich im Elfmeterschießen.