"Wir lernen jetzt, mit dem Virus zu leben": Spaniens neue Pandemie-Strategie

Mit einer der höchsten Impfraten der Welt im Rücken sucht Spanien nach einer Coronavirus-Exit-Strategie. Die Regierung will COVID-19 nun wie eine gewöhnliche Grippe behandeln. Wie kommt das bei der Bevölkerung an? DW hat sich in Madrid umgehört.