Wintersturm bremst Kalifornien aus

Ein Wintersturm hat dem sonnenverwöhnten Kalifornien extrem viel Schnee und Regen beschert. Gesperrte Straßen, Überschwemmungen, eisige Temperaturen und Stromausfälle haben das Leben in Teilen des US-Westküstenstaats lahmgelegt.

Zwar schneit es selbst in Südkalifornien gelegentlich - doch Schneefall in diesem Ausmaß ist dort sehr ungewöhnlich. Erstmals seit Jahrzehnten wurde für manche kalifornische Regionen eine Blizzard-Warnung ausgegeben. So werden in Nordamerika heftige Schneestürme mit starken Temperaturstürzen genannt.

Neben Schneestürmen plagt auch Hochwasser Kalifornien

In anderen Teilen des Bundesstaats sorgte vor allem sintflutartiger Regen für Probleme. In Los Angeles galt zeitweise eine Hochwasser-Warnung. Rettungskräfte kamen Menschen in Not zu Hilfe - betroffen waren vor allem auch Obdachlose. Die wichtigste Nord-Süd-Autobahn an der Westküste der USA, die Interstate 5, war teilweise gesperrt.

Über die Ufer getreten: der Los Angeles River

Im Laufes des Wochenendes ziehe das Sturmtief weiter nach Süden und verlagere sich dann in den Osten, berichteten amerikanische Meteorologen.

Hier ein Tweet des National Weather Service (NWS), der die aktuelle Wetterlage an der Westküste der Vereinigten Staaten abbildet:

