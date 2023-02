USA erwarten "historisches Winterwetter"

Weite Teile der USA bereiten sich auf einen schweren Wintersturm vor. Für rund 60 Millionen Einwohner in 28 Bundesstaaten im Westen und Norden des Landes gelten Unwetterwarnungen, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. Es müsse mit starken Schneefällen, Regen und heftigem Wind gerechnet werden, teilte der Wetterdienst mit.

In North und South Dakota sowie in Minnesota und Wisconsin seien Schulen vorsorglich geschlossen worden. Das Sturmsystem erstrecke sich über rund 4000 Kilometer von der West- bis zur Ostküste.

In vielen Orten im Norden und Nordwesten brachte das Winterwetter bereits das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen. In einem von der Westküste bis zu den Großen Seen an der Grenze zu Kanada reichenden Sturm-Band fiel in rund 280.000 Haushalten nach Angaben der Energieversorger der Strom aus.

US-Energieversorger rechnen mit vielen Notfalleinsätzen wegen beschädigter Stromleitungen wie hier bei Albuquerque

Für den Bundesstaat Minnesota warnte der Nationale Wetterdienst: "Der historische Wintersturm wird Reisen vermutlich unmöglich machen." Nur unbedingt nötige Fahrten sollten unternommen werden. "Wenn Sie reisen müssen, nehmen Sie in ihrem Auto eine extra Taschenlampe, Essen und Wasser mit."

Wie hier in Ohio steckten Tausende auf den Highways fest, selbst Rettungskräfte kamen oft nicht durch

Tausende auf Flughäfen und Highways gestrandet

Landesweit fielen wegen der widrigen Witterungsbedingungen in den USA bis Mittwochabend (Ortszeit) mehr als 1500 Flüge aus, rund 5000 waren verspätet. Das führte dazu, dass in den Abfertigungshallen Zehntausende Passagiere festsaßen.

Flugpassagiere suchen - oft vergeblich - nach ihren Anschlussflügen

Im Bundesstaat Wyoming steckten Tausende Autofahrer auf den Highways fest. Rettungskräfte standen wegen des Sturms und des heftigen Schneefalls eigenen Angaben zufolge vor der "nahezu unlösbaren Aufgabe", die Menschen zu erreichen, um ihnen warme Getränke, Decken und andere Hilfsmittel zu bringen.

Vorboten des Unwetters in Kalifornien

Auch im sonst sonnenverwöhnten Kalifornien machte sich die Kaltfront bereits mit stark fallenden Temperaturen und stürmischen Winden bemerkbar. Bereits am Dienstag warfen die heftigen Böen einen großen Baum vor einem Tunnel auf der Bay Bridge um, welche die Städte San Francisco und Oakland verbindet. Dies sorgte für Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte. Auch an anderen Orten sorgte der Sturm für Verwüstungen, warf Bäume um und deckte Dächer ab.

Wie hier bei San Diego sorgten die Winterstürme bereits für zahlreiche Sachschäden - und bald kommt noch Schnee dazu

Der Nationale Wetterdienst gab für einige Regionen in Kalifornien eine Schneewarnung aus, darunter auch für den Großraum Los Angeles.

Gleichzeitig - im krassen Gegensatz dazu - werden nach Angaben der Meteorologen im Süden der USA frühlingshafte Temperaturen um die 20 Grad Celsius erwartet, in Florida sogar um die 30 Grad.

mak/se (dpa, ape, afp)