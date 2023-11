Rund um die Region Odessa brachten Schneestürme den Straßenverkehr zum Erliegen. Nach Angaben der "Ukrajinska Prawda" stürzte in der Nacht auf Montag der 110 Meter hohe Schornstein eines Heizkraftwerkes ein. Am Montagmorgen sind noch etwa 150.000 Haushalte ohne Strom. In Odessa wurden die Einwohner aufgerufen, sich in ihren Häusern aufzuhalten, Schulen bleiben geschlossen.