Einfache Frage:Wer ist der größte Dramatiker aller Zeiten? Klare Antwort: William Shakespeare, der Mann aus Stratford-upon-Avon. Er ist der meistverkaufte Autor aller Zeiten und einer der meist gespielten!

In seinen Dramen, selbst in seinen Komödien, verhandelt er zutiefst menschliche Fragen und Konflikte. Das macht Shakespeares Werk so zeitlos - und weltweit interessant.