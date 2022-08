Wieder ein Journalist ein Mexiko getötet

Ein mexikanischer Journalist ist im Bundesstaat Guanajuato in einer Bar erschossen worden, wie die Menschenrechtsorganisation Article 19 mitteilte. Laut Gouverneur Diego Sinhue wurden mindestens zwei weitere Menschen bei dem Angriff in der Stadt San Luis de la Paz getötet. Ein bewaffnetes Kommando stürmte die Bar, die Mendez Familie gehörte, in der Nacht zum Mittwoch.

Was war der Hintergrund der Tat?

Die Hintergründe sind bislang unklar. Article 19 appellierte an die Sonderstaatsanwaltschaft für Delikte gegen die Pressefreiheit, zu prüfen, ob die Arbeit des Journalisten ausschlaggebend für den Mord war.

Ernesto Mendez, der die Nachrichtenseite "Tu Voz" leitete, hatte zuvor Drohungen erhalten, so Article 19 in einem Tweet. "Es war ein direkter (Angriff)", sagte der Regionaldirektor von Article 19, Leopoldo Maldonado, der Nachrichtenagentur Reuters.

Wie gefährlich ist die Situation für Medienschaffende in Mexiko?

In Mexiko wurden in diesem Jahr mindestens elf Reporter getötet. Article 19 führt sogar 13 auf. Die Gewalt gegen Medienschaffende in Mexiko ist unter der Regierung des derzeitigen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador sprunghaft angestiegen, heißt es in einem Bericht von Article 19.

Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen zufolge sind 2021 sieben Journalisten in dem lateinamerikanischen Staat aufgrund ihrer Arbeit getötet worden. Das macht Mexiko im dritten Jahr in Folge zum gefährlichsten Land weltweit für Journalisten.

los/se (dpa, epd, Reuters, AP)