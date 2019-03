Wie man in Bonn Beethoven feiert

Frech und politisch: Motto-Wagen beim Rosenmontagszug

In Köln wütet Theresa May im Brexit-Wahn, in Mainz reitet Merkel auf der lahmen Koalition, und durch Düsseldorf rollt ein Toleranz-Wagen. Kein Thema ist vor den Wagenbauern der Rosenmontagszüge sicher.