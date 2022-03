Wie Kulturschaffende Solidarität mit der Ukraine zeigen

Nach einer Schweigeminute ertönte am Sonntagvormittag (06.03.2022) die Nationalhymne der Ukraine in der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Schon der Anfang dieses "Konzerts für den Frieden - zugunsten humanitärer Hilfe für die Ukrainer:innen" ging ans Gemüt. Dafür sorgte nicht nur die Musik. Dirigent Daniel Barenboim trat ans Rednerpult und hielt mit ernster Miene eine sehr persönliche, bewegende Ansprache. Der 79-Jährige erinnerte daran, dass sein Großvater aus der Ukraine und seine Großmutter aus dem heutigen Belarus vor den Pogromen des Zweiten Weltkriegs nach Argentinien geflohen waren.

Flüchtlinge aus der Ukraine am Grenzübergang Medyka in Polen

"Diese Region hat schon so viel Leid erlebt", sagte er. "Nie" hätte sich der argentinisch-israelische Pianist und Dirigent träumen lassen, dass so ein "Konflikt noch einmal in Europa ausbrechen würde". Die Ukraine würde die Freiheit und die Werte aller Menschen verteidigen.

"Keine Worte können das Leid der Ukraine ausdrücken"

Zugleich mahnte Barenboim, der mit der russischen Pianistin Jelena Baschkirowa verheiratet ist, russische Kultur und russische Politik nicht zu vermengen und warnte davor, alle Russen unter einen Generalverdacht zu stellen. Dieser Boykott ende nur in einer "Hexenjagd", wie sie die Geschichte schon einmal erlebt habe.

Video ansehen 01:51 Russische Künstler und der Ukraine-Krieg

Wenn russische Literaten wie Dostojewski nicht mehr gelesen würden oder klassische Musik aus Russland nicht mehr in Polen gespielt würde, dann sei dies nicht der richtige Weg einer Verständigung. "Nicht schießen, sondern reden", sei die einzige Lösung, so Barenboim. Anwesend in der Staatsoper Unter den Linden waren nicht nur Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank, sondern auch Bundeskanzler Olaf Scholz und weitere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Nach der Nationalhymne "Schtsche ne wmerla Ukrajina" (Ще не вмерла Україна, auf Deutsch: "Noch ist die Ukraine nicht gestorben") spielte die Staatskapelle Schuberts Sinfonie Nr. 8 h-Moll D759 ("Unvollendete") sowie Beethovens Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 ("Eroica").

Viele Solidaritätsaktionen mit der Ukraine

Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem Deutschland nicht solidarische Stimmen für die Ukraine laut werden. Auch in Dresden fand am Sonntagmorgen (06.03.) ein Solidaritätskonzert für die Menschen in der Ukraine statt. Zu dem Benefizkonzert im Dresdner Schauspielhaus hatte die "Initiative für ein weltoffenes Dresden" eingeladen. Sowohl die Erlöse des Friedenskonzerts in Berlin als auch die des Konzerts in Dresden werden an die Menschen in der Ukraine gespendet.

Auch eine Friday for Future-Demonstration protestiert gegen den Krieg

In die deutsche Hauptstadt lädt am frühen Nachmittag das Internationale Literaturfestival Berlin ebenfalls zu einer Solidaritätsveranstaltung auf dem Bebelplatz im Herzen Berlins ein, organisiert von der Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e.V."Putins Angriff auf die Ukraine ist der Angriff auf ein Land, das geschichtlich, sprachlich, kulturell ein Europa im Kleinen ist", hieß es in der Ankündigung. Und weiter: "Kiew, Odessa, Lemberg, Charkiw sind europäische Metropolen, die alle Katastrophen des 20. Jahrhunderts, zuerst die des Stalinismus, dann die der deutschen Herrschaft überlebt haben. Nun sind der Krieg und der Terror in die Ukraine zurückgekehrt."

Video ansehen 02:06 Kulturbranche setzt Zeichen gegen Putins Krieg

Der brutale Angriff auf das Land hat die ganze Welt geeint im Willen, der Ukraine zu helfen: "Ob in Warschau, Paris, Sarajevo oder Berlin: Wir dürfen nicht schweigen", so die Organisatoren der Kundgebung. "Wir dürfen den vor Gewalt und Krieg Fliehenden nicht unsere Hilfe verweigern." In dem Aufruf wird auch die Hoffnung laut, dass ein Umdenken stattfindet: "Die Wahrheit über diesen Krieg wird trotz Zensur und Propaganda auch in Russland ankommen. Die Bilder von den Bombeneinschlägen im Zentrum von Charkiw, von den Rauchwolken über den Wohnvierteln von Kiew, von den Toten und von den Millionen auf der Flucht."

Weltbekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller beteiligen sich

Die Liste der Redner bei dieser Solidaritätsaktion, die teilweise per Video zugeschaltet werden, liest sich wie ein Who-is-Who der internationalen Literaturszene. Gleich drei Literaturnobelpreisträger sind dabei: der Peruaner Mario Vargas, diePolin Olga Tokarczuk und die Belarussin Swetlana Alexijewitsch. Anwesend sind auch der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch, der zu den wichtigsten kulturellen und intellektuellen Stimmen seines Landes gehört, und der deutsch-iranische Autor Navid Kermani, Träger des Deutschen Friedenspreises des Deutschen Buchhandels.

Video ansehen 02:04 Deutschland: Angst um Angehörige

Der chinesische Künstler Ai Weiwei zeigt sich ebenso solidarisch wie der Liedermacher Wolf Biermann, der einst aus der DDR ausgebürgert wurde. Beide haben in ihren Heimatländern erleben müssen, was Unterdrückung heißt. Und stehen wie alle an diesem Tag hinter dem Appell der Organisatoren: "Lasst uns unsere Sympathie und Solidarität mit dem Volk der Ukraine demonstrieren. Hören wir ihren Stimmen zu. Lassen Sie uns in Worte fassen, was wir im Augenblick der Not empfinden und über die Grenzen hinweg miteinander in Kontakt treten: analog und digital, mit Wort und Musik, im offenen Raum, im Zentrum Berlins. Im Kampf für Eure und für unsere Freiheit!"