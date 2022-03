"Wie kann man nur anders über diesen Krieg denken?" - Junge Russen über ihre Eltern

Bevor Twitter in Russland blockiert wurde, gab es dort Diskussionen, wie man die eigenen Eltern dazu bringen kann, nicht an die Propaganda in Russland zu glauben und vor allem den Krieg gegen die Ukraine nicht zu unterstützen.

Viele Russen sind für den Krieg, den man in Russland nur als "Spezialoperation" bezeichnen darf - laut Umfrage des staatlichen Meinungsforschungsinstituts VZIOM rund 68 Prozent. Kritische und unabhängige Medien gibt es im Land fast keine mehr und insbesondere ältere Menschen konsumieren nur noch das staatliche Fernsehen.

Eine Reihe junge Russen, deren Namen geändert wurden, haben der DW erzählt, welchen Streit sie mit ihren Eltern teilweise schon seit der Annexion der Krim und den darauf folgenden Sanktionen des Westens im Jahr 2014 austragen. Drei Geschichten:

"Mein Vater hat sein kritisches Denkvermögen eingeschaltet, doch meine Mutter bleibt eine Putin-Anhängerin"

Jelena, 29, lebt in Moskau, entwickelt IT-Technologien für NGOs

Dies ist ein umfassender Krieg und ich bin definitiv dagegen. Am ersten Tag war ich völlig schockiert und weinte, als ich die Nachrichten las. Ich schäme mich, bin traurig und fühle mich verantwortlich dafür, dass die Krankheit unseres Landes in Form eines Präsidenten nicht nur uns, sondern auch Menschen in anderen Ländern trifft. Ich habe diese Regierung nie gewählt und habe mich an Protesten beteiligt.

Festnahmen bei Antikriegsdemonstration in Moskau

Auch jetzt bin ich wieder zu Protesten gegangen, habe alles unterschrieben, was man gegen den Krieg unterschreiben kann. Ich diskutiere mit Leuten, was sie tun können, um die Situation irgendwie zu beeinflussen. Neulich gingen meine Freunde und ich zu einer U-Bahn-Station in Moskau und verteilten dort grüne Bänder als Symbol des Friedens. Es gab ganz unterschiedliche Reaktionen: Ein alter Mann kam mit Tränen in den Augen auf uns zu und bat um ein weiteres Band für seine Frau. Doch es gab auch eine ältere Frau, die über die ganze Straße schrie, wir seien Faschisten und müssten getötet werden.

Meine Eltern leben auch in Moskau. Mein Vater ist 59 Jahre alt und er arbeitet für ein Geldtransportunternehmen. Meine Mutter ist 63 und Rentnerin. Früher war sie Drehbuchautorin für Kindersendungen. Als diese ganze Geschichte in der Ukraine begann, stritten wir. Meine Eltern glaubten alles, was sie im Fernsehen sahen. Am Morgen des 26. Februar rief ich meinen Bruder an, der ganz meiner Meinung ist. Ich schlug ihm vor, dass wir uns alle zusammensetzen und reden. Dabei konnten wir einen Sieg 50 zu 50 erringen.

Wir brachten unseren Vater zur Erkenntnis, dass all dies schrecklich ist. Er hat inzwischen sein kritisches Denkvermögen eingeschaltet. Schon vorher hatte er begonnen zu begreifen, dass nicht alles so ist, wie es im Fernsehen heißt. Aber die jetzigen neuen Erkenntnisse waren für ihn katastrophal. Er erlitt einen Anfall und hatte Atemnot. Seine ganze Gedankenwelt über Russland und sein Volk brach in sich zusammen.

Unsere Mutter schaute, nachdem sie in Rente gegangen war, nur noch Fernsehen und wurde so zu einer Putin-Fanatikerin. Wir hatten versucht, sie zu überzeugen, alternative Quellen zu lesen, aber davon will sie nichts hören. Sobald man ihr sagt, ihre Ideologie könnte falsch sein, wird sie wütend und aggressiv, wie jene ältere Frau auf der Straße, die uns Faschisten nannte. Als bekannt wurde, Kadyrow (Präsident Tschetscheniens - Anmerkung der Redaktion) werde seine Truppe aus kaltblütigen Mördern in die Ukraine schicken, hat sie vor Freude fast applaudiert. Das tut weh.

Meine Mutter und ich haben keinen Kontakt mehr, vielleicht werde ich irgendwann mit ihr darüber sprechen, wenn sie alle Konsequenzen zu spüren bekommt und wenn ihre rosa Brille zu zerspringen beginnt. Aber unser Vater steht an unserer Seite. Er war immer dagegen, wenn ich zu Protesten ging, einfach weil er Angst um mich hatte. Nach all unseren Gesprächen sagte er mir zu meiner Verwunderung, wenn ich wieder zu Protesten gehen würde, dann würde er mitkommen.

"Meine Mutter redet nur in Propaganda-Parolen, aber wir beide finden Boris Nemzow gut"

Anton, 24, Designer, lebt in der Region Moskau

Ich bin in Morosowsk in der Region Rostow aufgewachsen, ungefähr 200 Kilometer von der ukrainischen Stadt Luhansk entfernt. Ich kenne Ukrainer seit meiner Kindheit, zwischen uns war immer alles in Ordnung. Am Morgen des 24. Februar, als der Krieg begann, packte ich meinen Rucksack für den Fall einer Mobilmachung, damit ich mich im Wald verstecken kann. Meine Mutter fragte sofort, wohin ich denn gehe. Sie sagte, sie unterstütze den Krieg gegen die Ukraine, die man schon 2014 komplett hätte besetzen müssen und dass Putin alles richtig mache. Ich war verblüfft. Meine Mutter ist 52 Jahre alt und glaubt an alle möglichen seltsamen Dinge wie Runen, Tarotkarten und Verschwörungen. Über Politik redet sie nur in Propaganda-Parolen. Aber ich hatte nicht erwartet, dass sie die Ermordung von Menschen in einem Nachbarland rechtfertigen würde. Mir ist wichtig, sie davon zu überzeugen, dass Morde durch nichts zu rechtfertigen sind.

Übertragung einer Rede von Wladimir Putin im russischen Fernsehen

Ich finde, dass Krieg inakzeptabel ist. Ich habe in der Armee gedient und damals wurde mir klar, dass in unserem Land etwas schief läuft: Wir durften kein kaputtes Gerät fotografieren und die Offiziere klauten Benzin. Als ich aus der Armee zurückkam, fing ich an, zu Protestkundgebungen zu gehen. Der Krieg ist ein Produkt dieses Systems, daher versuche ich, meine Mutter davon zu überzeugen, dass das, was in Russland passiert, nicht normal ist. Am zweiten Kriegstag, dem 25. Februar, haben wir über alles ohne Streit und Wutanfälle gesprochen. Ich baute eine logische Kette auf, brachte ihr Argumente vor, bot ihr an, Orwell zu lesen. Am nächsten Tag unterhielten wir uns in aller Ruhe. Ich glaube aber nicht, dass ich sie überzeugen kann. Ihr Kopf ist durcheinander, aber ich versuche es trotzdem. Zum Beispiel waren wir beide uns einig, dass wir Boris Nemzow (russischer Politiker, Kritiker von Putin, wurde 2015 im Zentrum Moskaus ermordet - Anmerkung der Redaktion) gut finden.

"Wenn Leute diesen Fleischwolf rechtfertigen, was können sie dann noch so alles rechtfertigen?"

Alena, 26, Ökonomin aus St. Petersburg

Meine Mutter ist 47 Jahre alt und arbeitet in einer Krankenhausverwaltung. Mein Vater ist 56 und für die Russische Eisenbahn tätig. Beide leben in Perm und haben schon 2014 die russische Regierung unterstützt und das nachgeplappert, was im Fernsehen gesagt wurde.

"Nein zum Krieg" am Newski-Prospekt in St. Petersburg

Ihre Ansichten haben sich aber inzwischen geändert. Es begann damit, dass wir nach den Importverboten 2014 nicht mehr jeden Tag Käse kauften, da wir es uns nicht mehr leisten konnten und er uns nicht mehr schmeckte. Damals war ich in der 11. Klasse und ich erinnere mich sehr gut daran. Zur gleichen Zeit bekam mein Vater bei der Russischen Eisenbahn weniger Gehalt, weil man viel Geld in die Krim steckte. Ich habe an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften studiert und ihnen klargemacht, dass wir nach dem Einmarsch auf die Krim plötzlich angefangen haben, schlechter zu leben, denn dafür werde unser Geld ausgegeben. War es das wert? Ein sehr gutes Argument war immer: "Ihr habt für mich und meine Schwester schwer gearbeitet und am Ende, weil die Regierung, die wir nicht gewählt haben, ein Stück eines anderen Landes an sich gerissen hat, hat sich unsere Lebensqualität total verschlechtert."

Ich gebe zu, dass verschiedene Generationen vielleicht unterschiedliche Ansichten über manche Dinge haben können, aber nicht über die, die jetzt passieren. Ich bin froh, dass meine Eltern meine Meinung über den Krieg zu teilen scheinen, ich weiß nicht, wie man anders darüber denken und gleichzeitig ein guter Mensch sein kann. Ich denke immer: Wenn Leute diesen Fleischwolf rechtfertigen, was können sie dann noch so alles rechtfertigen? Solche Eltern will man nicht haben. Aber wir Kinder können ihnen eine Hilfe sein. Man kann ihnen zum Beispiel bei all den Informationen Orientierung bieten.

Adaption aus dem Russischen: Markian Ostaptschuk