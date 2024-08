In dieser Autowerkstatt in der libyschen Stadt Misrata gibt es einen Bereich, der weiblichen Kunden vorbehalten ist. Die 22-jährige sudanesische Geflüchtete Asawar Mustafa prüft dort einen Ölfilter. In dem nordafrikanischen Land gilt der Beruf des Mechanikers als männlich, was Mustafa nicht abschreckte.