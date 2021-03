Widerfährt George Floyd Gerechtigkeit?

George Floyds Tod bewegt die Welt

Ruhigere Demos, heftige Ausschreitungen

Am Samstag verliefen die Kundgebungen meist friedlich, im Laufe der Nacht eskalierten sie jedoch teilweise. In Washington, D.C. , wo auch dieser Mann kniete, war die Nationalgarde vor dem Weißen Haus stationiert. Mindestens ein Mensch starb bei Schießereien in Indianapolis. In New York fuhren zwei Polizei-Fahrzeuge in eine Menschenmenge.