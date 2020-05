Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen wie ein Absteiger

Die zehn jüngsten Bundesliga-Spieler

1. Nuri Sahin - 16 Jahre, 335 Tage

Wegen finanzieller Probleme setzt Borussia Dortmund in der Saison 2005/06 vermehrt auf Jugendspieler. Coach Bert van Maarwijk zieht Sahin aus der B-Jugend zu den Profis hoch und bringt ihn am 1. Spieltag in Wolfsburg (Foto) direkt in der Startelf. Sahin spielt mit Unterbrechungen insgesamt zehn Jahre für die BVB-Profis (2005-2007, 2008-2011, 2013-2018). Seit 2018 ist er bei Werder Bremen.