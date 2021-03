Wer hört noch auf Angela Merkel?

Jeden Morgen der gleiche bange Blick: Wo liegt die Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen? Nach wie vor bestimmt der Wert, wie viele Menschen sich treffen dürfen, ob in Schulen unterrichtet werden darf, ob Kinder zusammen spielen dürfen, ob Hochzeiten gefeiert und Haare professionell geschnitten werden dürfen und vieles mehr.

"Wir sehen jeden Tag steigende Inzidenzzahlen und sind in einem exponentiellen Wachstum", warnte die Kanzlerin am Freitag nach dem Impfgipfel. Bei den Bund-Länder-Beratungen am Montag will Angela Merkel daher erreichen, dass der Lockdown bis in den April verlängert wird. So steht es jedenfalls in einer Beschlussvorlage. Werden die 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer dem zustimmen?

Die Kanzlerin kann nur empfehlen

Angela Merkel ist Verfechterin harter Corona-Einschränkungen, die sie an eine möglichst niedrige Inzidenz koppeln will. Als Anfang Februar klar wurde, dass sich die ansteckendere britische Virusmutation auch in Deutschland breit machen würde, erreichte die Kanzlerin in den Beratungen mit den Ministerpräsidenten, dass die kritische Grenze auf 35 gesenkt wurde. Weitere Öffnungen sollten erst erfolgen, "wenn wir stabil bei einer Inzidenz von 35 bleiben, 14 Tage lang, und der vorherige Öffnungsschritt nicht zu einem Anstieg der Fallzahlen geführt hat".

Die öffentliche Reaktion war so heftig, dass sie manchen Landeschef rasch umschwenken ließ. "Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet", konterkarierte Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, den von ihm mitgetragenen Beschluss.

Armin Laschet steht für vorsichtige Lockerungen in der Pandemie

Merkel verliert ihre Führungsrolle

Laschet ist neuer CDU-Vorsitzender und Aspirant auf die Kanzlerkandidatur der Union. Dafür aber muss er sich profilieren. Vor allem gegen den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder, der die Pole-Position im Kampf um das Kanzleramt ebenfalls im Blick hat. Söder gilt wie Merkel als Verfechter einer harten Linie. Wenn Laschet sagt: "Populär ist: alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder", dann meint er damit nicht nur die Kanzlerin, sondern vor allem auch seinen bayerischen Konkurrenten.

Angela Merkel spielt in dieser Auseinandersetzung nur noch eine untergeordnete Rolle. Zur Bundestagswahl im September tritt sie nicht mehr an, das lässt ihren politischen Einfluss schwinden. Statt Merkel stehen nun Laschet und Söder im Fokus. Was sie denken, was sie vorgeben und entscheiden, darauf blicken nicht nur CDU und CSU, sondern auch der Rest der Republik. Merkel ist Vergangenheit, einer der beiden Männer die Zukunft.

Armin Laschet (re.) und Markus Söder haben das Kanzleramt fest im Blick

Der Bund ist ein schlechtes Vorbild

Wer sich im Rennen um die Kanzlerkandidatur durchsetzen wird, hängt maßgeblich davon ab, ob er in der Pandemie-Bekämpfung erfolgreich ist. Erfolg misst sich in diesem Fall auch am politischen Einfluss auf die Gesamt-Strategie. Doch gibt es die noch? Die 16 Ministerpräsidenten haben in erster Linie ihre eigenen Interessen im Blick und nicht Deutschland als Ganzes. Dabei hilft ihnen, dass der Bund beim Infektionsschutz den Ländern gegenüber keine Weisungsbefugnis hat. Angela Merkel kann nur empfehlen und nicht bestimmen.

Zudem hat der Bund in der Pandemiebekämpfung kaum Erfolge vorzuweisen, ist also ein schlechtes Vorbild. Zu langsam, zu wenig, zu spät lauten die Urteile, egal ob es sich um Masken, Warn-Apps oder die Impfkampagne handelt. Es sind Bundestagsabgeordnete der Regierungsparteien CDU und CSU, dieGeschäfte mit der Masken-Beschaffung gemacht und sich dabei bereichert haben.

Flugtickets nach Mallorca ausverkauft

2021 ist in Deutschland ein Superwahljahr, in dem auch Landtags- und Kommunalwahlen stattfinden und schon stattgefunden haben. Wer eine Wahl vor sich hat, hört nicht mehr nur auf die Virologen und Epidemiologen, sondern hört auch sehr genau hin, wie die Wähler die Lage beurteilen.

Am Flughafen Düsseldorf starten wieder mehr Flieger in den Süden

Die Bürger aber haben die Pandemie mehr als satt. Sie wollen ihr altes Leben zurück, ihre Rechte und Freiheiten. Sie sehnen sich nach Sonne und Wärme, nach Geselligkeit und unbeschwertem Dasein. Wie groß der Druck ist, zeigte sich vor ein paar Tagen, als Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen, aus der Riege der Hochrisikogebiete gestrichen wurde. Innerhalb kürzester Zeit waren alle verfügbaren Flüge ausgebucht. Egal zu welchem Preis.

Wer zieht schon freiwillig eine Notbremse?

Der Ruf nach Lockerungen prägte die letzten Bund-Länder-Beratungen am 3. März . Heraus kam eine gemeinsame Öffnungsstrategie in fünf Schritten. Allerdings verbunden mit einer "Corona-Notbremse", die aber nicht ab einer Inzidenz von 35 oder 50 greifen soll, sondern erst ab 100. Dann müssen laut Beschluss alle Lockerungen rückgängig gemacht werden. Entschieden wird nach Inzidenz in den Bundesländern und regional.

Angela Merkel und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller bei der Bund-Länder-Videokonferenz am 3. März 2021

Von Einigkeit konnte auch nach diesem Treffen keine Rede sein. Aus Brandenburg hieß es kurze Zeit später, man werde erst ab 200 die Zügel wieder anziehen. Der Nordrhein-Westfale Armin Laschet relativierte die Notbremse mit den Worten: "Das ist kein Automatismus." Man müsse genau sehen, "woran liegt es in diesem Fall, dass die Inzidenz aus dem Ruder läuft"? Die Antwort darauf könne in einem Kreis anders aussehen als in einem anderen.

Beschlüsse, die keine sind

Mehrere Städte, die wegen steigender Inzidenzen die Schulen und Kindergärten wieder schließen wollten, wurden aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf zurückgepfiffen. "Was eigentlich ist der Wert von Verhandlungen, wenn dann am Ende keine Taten daraus folgen?", fragte entnervt der Landrat im Kreis Düren, Wolfgang Spelthahn.

Aktuell warnt das Robert-Koch-Institut davor, dass es an Ostern mehr Infektionen geben könnte als dies Weihnachten der Fall war. Trotzdem fordern die Regierungschefs von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Ferienhäuser und Ferienwohnungen im Land zu öffnen und in den Osterferien Urlaub möglich zu machen. Rheinland-Pfalz will Ausflüge ermöglichen und dafür die Gastronomie im Freien öffnen.

Die dritte Welle rollt

Brandenburg hingegen räumte inzwischen kleinlaut ein, sich doch an die Notbremse halten zu wollen. Hamburg hat nach drei Tagen mit Inzidenz-Werten über 100 die Geschäfte am Samstag wieder schließen lassen. Die Schulen sollen allerdings geöffnet bleiben. In Düren dürfen die Schulen teilweise schließen, in Dortmund und Duisburg aber nicht.

Wie lange dürfen die Friseure geöffnet bleiben?

Die Bürger kann dieses Hin und Her nur irritieren. Wer will und soll sich noch an Vorgaben und Vereinbarungen halten, wenn es schon die Politiker nicht mehr tun? "Es ist gut, dass wir eine Notbremse vereinbart hatten und wir werden davon Gebrauch machen müssen", warnt die Kanzlerin. Sich an die Beschlüsse zu halten, sei "auch sehr wichtig für die Verlässlichkeit unserer Arbeit", fügte Merkel am Freitagabend noch hinzu.

Steigende Inzidenzen verschrecken die Bürger

Doch wird sie sich mit dieser Meinung am Montag durchsetzen können? Rückendeckung bekommt Angela Merkel von Markus Söder, der "aus einer im Moment sehr flexiblen Notbremse eine harte Notbremse" machen will, wie er formuliert. Auch der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow, in dessen Bundesland die Inzidenzen sehr hoch sind, bremst. Wer glaube, dass man ungetestet ganze Urlaubsregionen freigeben könne, sei "nicht auf der Höhe der Zeit".

Auch SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz warnt in einem Zeitungsinterview vor Reisen an Ostern. Die Konsequenzen könnten "den Sommerurlaub von uns allen" gefährden. Die öffentliche Meinung könnte den Verfechtern einer harten Linie helfen. Einer Umfrage von infratest-dimap zufolge ist die Zahl der Bürger, denen die Corona-Beschränkungen nicht weit genug gehen, um zwölf Prozent auf 32 Prozent gestiegen. Nur noch jeder Vierte empfindet die geltenden Maßnahmen als zu weitgehend, ein Minus von fünf Prozentpunkten.