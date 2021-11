Das Weltwirtschaftsforum ist eine in der Schweiz ansässige Stiftung. Es ist vor allem für das Jahrestreffen in Davos bekannt, zum dem alljährlich Tausende Politiker, Topmanager und Intellektuelle zusammenkommen.

Der in Deutschland geborene Wirtschaftsprofessor Klaus Schwab hatte das Forum 1971 gegründet. In diesem Jahr steht das Treffen unter dem Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt". Prominentester Gast wird US-Präsident Donald Trump sein.